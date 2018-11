SOLGT: En tysk investor har kjøpt Arve Tellefsens fiolin for 80 millioner kroner. - Men jeg skal få spille på den så lenge jeg lever, sier Arve Tellefsen Foto: Christian Clausen

Arve Tellefsen solgte fiolinen for 80 millioner kroner

RAMPELYS 2018-11-07T08:45:04Z

Her er forklaringen på hvorfor Arve Tellefsen står oppført med en inntekt på over 84 millioner i 2017.



Publisert: 07.11.18 09:45 Oppdatert: 07.11.18 10:59

– Jeg har solgt fiolinen min for 80 millioner kroner, sier Arve Tellefsen (81) til VG

Dermed har Tellefsen havnet på en 19. plass over de som har tjent mest i Norge i 2017. Han forteller at det er en tysk investor som har kjøpt fiolinen, en Giuseppe Guarneri, som Tellefsen selv kjøpte for en million kroner i 1970.

– Men det var mye penger den gangen, sier Tellefsen.

Guarneri er likestilt med Stradivari og i følge Tellefsen er det mange av de største som foretrekker Guarneri .

– Vi snakker om noen helt vanvittige priser, fortsetter Arve Tellefsen som takket være fiolinsalget har gjort et voldsomt inntekts-hopp i forhold til 2016 (se graf).



– Men jeg kommer ikke til å slutte å spille på fiolinen. Jeg har en avtale med investoren som ønsker å være anonym, at jeg kan bruke fiolinen så lenge jeg lever, sier Tellefsen.

Hans nøyaktige inntekt for 2017 er 84.732.560 , mens formuen økte til 90.774.551 - samtidig som salget av fiolinen utløste en skatteinnbetaling for 2017 på 21.211.550.

– Det var flere som ønsket å kjøpe fiolinen, sier Arve Tellefsen som er svært fornøyd med salget til den tyske investoren.

I et intervju i forbindelse med 80 årsdagen sin i 2016 hadde han blant annet dette å si om forholdet til fiolinen sin:

– Jeg har en fantastisk fiolin som jeg har spilt på siden 1970, og som jeg fortsatt holder på å utforske. Det finnes stadig nye muligheter for hvordan jeg kan spille på den fiolinen, selv om vi har vært sammen i mange timer hver dag i 46 år. Det er et langt ekteskap, det, sa Arve Tellefsen den gangen.