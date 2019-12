JOBBER SAMMEN: Selv om Gunhild og Petter Stordalen ikke lenger er sammen så jobber de tett. Bildet er fra EAT Stockholm Food Forum i 2018. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Petter og Gunhild Stordalen snakker om samarbeidet etter bruddet

I en video på Instagram sier Petter Stordalen at han fortsatt skal være rådgiver for Gunhild, men at han ikke lenger vil bære vesken hennes.

10. november ble det kjent at paret flyttet fra hverandre etter fjorten år sammen.

I videoen Petter Stordalen (56) har publisert på sin Instagram snakker hotellkongen og EAT-gründeren Gunhild Stordalen (40) om hvordan de skal fortsette å jobbe sammen etter bruddet.

I videoen sier Petter Stordalen at noe av det de brukte mest tid på i forholdet var prosjektene deres.

– Det få vet, det er at når vi hadde vår siste samtale så var det en ting vi var enige om. Det er at jeg skal fortsatt få lov til å være rådgiveren din, businesspartneren din og en meget stolt sponsor, sier Petter Stordalen.

– Det eneste som endres er at jeg ikke lenger bærer vesken din, legger han til.

– De 14 årene vi har bak oss sammen har vært de beste, og vi vet at de neste ti kommer til å bli de beste, sier Gunhild i videoen.

I slutten av november skrev E24 at Petter Stordalen har kjøpt leilighet til Gunhild på Frogner i Oslo for 29 millioner kroner. Leiligheten ligger like bak Slottet, i samme gate som statsministerboligen, og er på 252 kvadratmeter.







GIFTET SEG I 2010: Petter og Gunhild Stordalen Gunhild giftet seg i et storslagent bryllup i Marrakech.

Paret giftet seg i 2010, og grunnla The Stordalen Foundation i 2011 sammen, før Gunhild Stordalen gikk videre og etablerte EAT i 2013.

Fra toppen av et fjell i Aspen, med ski på beina, gikk Norges hotellkonge ned på kne i snøen og fridde til sin Gunhild på nyttårsaften i 2009.

Det kjendistunge bryllupet fant sted året etter, på et luksuriøst hotell i Marrakech. De 237 gjestene ble chartret i eget fly.

Det var vinteren 2005 at ekteparet først fikk øynene opp for hverandre. Den første kjærlighetsferien gikk til Marrakech, den nordafrikanske byen der de senere giftet seg.

Første gang offentligheten fikk høre om det nye paret, var da kjendisukebladet Se og Hør skrev om dem i mars 2006.



























KRONPRINSESSER: I Stockholm i 2016 var både kronprinsesse Mette Marit og kronprinsesse Victoria tilstede under en av Gunhild Stordalens EAT-konferanser.

