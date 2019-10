POPULÆR: Svenske Mia Skäringer, her avbildet for en tid siden. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Norgesaktuelle Mia Skäringer avlyser i hjemlandet

«Solsidan»-stjernen (43) har fått lungebetennelse og må avlyse to oppsetninger i Sverige denne uken.

Nå nettopp







«Nå må kroppen få hvile og penicillinen virke. Jeg vil ikke hoste i stykker mine to timer på scenen», melder Mia Skäringer i en pressemelding ifølge den svenske avisen Expressen.

Den populære skuespilleren og komikeren er aktuell med standup-showet «Avig Maria – NMFTG», som også skal settes opp i Oslo Spektrum 15. november.

Torsdagens show på Kristianstad Arena og fredagens show i Lidköping er nå altså innstilt som følge av sykdommen.

«Jeg er så lei meg for dette, men jeg har en hoste som ikke gir seg», skriver Skäringer.

les også Nå lekker nye detalljer om «Solsidan»-filmen

Hun forteller at hun har prøvd å igonerere plagene og feberen, men at det nå viser seg at hun har pådratt seg en lungebetennelse.

De to avlyste showene skal i stedet settes opp 29. og 30. november.

Om forestillingen i Norge blir berørt av stjernens sykdom, er uvisst. VG har torsdag kveld ikke lyktes i komme i kontakt med arrangør Live Nation.

Skäringer beskriver showet som en hyllest til kvinnen og den feminine energien:

«Å få være alt. Stygg, vakker, sterk, svak, jeg. Frigjøring. Fortellingen om meg», heter det i beskrivelsen.

les også «Solsidan»-stjernen Mia Skäringer fikk spiseforstyrrelser som barn

43-åringen er i tillegg til showet aktuell med en ny sesong av «Solsidan» på TV 2 Sumo og C More, fire år etter at komiserien takket for seg. TV-seerne får tre nye sesonger med totalt 30 nye episoder. De to andre sesongene skal etter planen vises i 2021 og 2023. Det blir altså en god pause mellom hver.

Publisert: 30.10.19 kl. 20:30







Mer om