PAR: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Durek Verrett: – Märthas foreldre elsker meg

Prinsesse Märtha Louises nye kjæreste uttrykker at han er glad for at hun er mektig.

Oppdatert nå nettopp







I en direktesending på sin Instastory mandag kveld utdyper den amerikanske 44-åringen om sin kjærlighet til Märtha Louise (47) – og til hennes familie.

– Märthas foreldre, de elsker meg, og jeg elsker dem. De er nydelige, og så gode sjeler. Og det er det det handler om – gode sjeler. Vi trenger mange gode sjeler i livet, så jeg er veldig glad for alt det der, sier han blant annet.

les også Prinsessens nye kjæreste skal ha blitt erklært død – hevder han ble «gjenfødt»

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved kongehuset, som mandag kveld ikke kan uttale seg om hvorvidt kongeparet har møtt Verrett.

I direktesendingen forteller Verrett videre at han kommer til Norge tirsdag – og at han skal ha med seg niesene sine.

Ubetinget kjærlighet

Om kunngjøringen av parforholdet sier han:

– Prinsesse Märtha og jeg ville dele forholdet vårt offentlig, så vi ikke gjemmer det for folk. Vi synes kjærlighet er noe verden må forstå – at den er mulig, og ubetinget. En ting er å ha kjærlighet i livet ditt, men noe annet er å bli elsket ubetinget, forklarer Verrett.

– Hvor du blir elsket for alt du er, og du kan snakke om alt med den personen. Du kan snuble, du kan prompe og du kan gå på do foran den personen og ingen synes det er noe rart ved deg eller blir irritert eller sur på deg, fordi hvert øyeblikk du tilbringer med vedkommende er en anerkjennelse av verdigheten og skjønnheten av din eksistens. Det er alt for meg. Og det er akkurat det Prinsesse Märtha bringer inn i mitt liv, og det jeg bringer inn i hennes liv.

Liker Märthas makt

Den selvutnevnte sjamanen gjør det klart at han ikke kunne bedt om en mer fantastisk «kompis» i livet sitt.

– For ikke å glemme at hun er en mektig kvinne, og alle vet hva jeg synes om «women empowerment». Det er ingenting bedre enn å ha en vis kvinne ved din side. Og når du gjør feil – som jeg gjør – kan jeg simpelthen gå til henne og gråte i armene hennes, og være en liten baby. For en mann er det en stor greie.

les også Kommentar: Märthas engel

Verrett forteller ellers at han har familiemedlemmer både i Fredrikstad og Oslo, fra morssiden – og at han og Märtha Louise føler at deres forfedre har guidet dem.

– Jeg har fått så mye kjærlighet fra hennes familie, og hun har så mye kjærlighet til min familie, så vi er veldig, veldig lykkelige.

Han understreker også at han gleder seg veldig til turneen de to skal ha sammen.

Publisert: 13.05.19 kl. 23:33 Oppdatert: 14.05.19 kl. 00:31