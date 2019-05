BOIKOTT: Rapduoen går ut mot Suzanne Aabel etter at hun skrev en kronikk i VG. Foto: Klaudia Lech / VG

Karpe ut mot Suzanne Aabel: Oppfordrer til Eurovision-boikott

Rapduoen støtter Eurovision-boikott, og oppfordrer fansen til å skru av skjermen under musikkfesten i Israel.

Oppdatert nå nettopp







Karpe kaster seg inn i debatten om Eurovision-finalen som holdes i Israel , og støtter boikott.

På Instagram går rapduoen ut mot blogger Suzanne Aabel, etter at hun skrev et debattinnlegg i VG om at Eurovision-boikott er «en feig løsning for posører».

«Jeg trodde boikott var fint, jeg. Et fredelig og fint alternativ til så mye annet», skriver Magdi Abdelmaguid på vegne av gruppen.

Videre skriver de:

«Ikke først og fremst fordi jeg tror at jeg alene forandrer noe som helst ved å skru av tv-en eller bytte kanal under Eurovision. Men fordi jeg vil vise palestinerne der nede og de palestinske flyktningvennene mine her hjemme at nordmenn ikke har glemt dem. Og da er én person plutselig mye større».

les også Eurovision-boikotten: – Smakløse argumenter!

Reagerer på argument om homofile

I Instagram-innlegget har rapgruppen lagt ved et svart bilde med teksten «Svart skjerm. Boikott Eurovision i Israel 2019».

I debattinnlegget fra april skriver Suzanne Aabel hvordan det er å leve som homofil i landet, og hvordan man må forandre taktikk for å utgjøre en forskjell – uansett hvilke side man står på.

les også «Hva hjelper det om jeg drar tilbake til Larvik, lissom»

Karpe på sin side forstår ikke hva dette har med kritikken av Israel fra norske artister å gjøre.

«Du skriver videre en hel del om at homofile har det bra i Israel, at vi i stedet for å boikotte må «høre, se, reise, bidra, synge og danse» og avslutter med noe om Holocaust. Hva disse avsnittene har med kritikken av Israel fra norske artister å gjøre skjønte jeg ikke», skriver de.

– Merkelig kontekst og timing

Journalist og tidligere «Bloggerne»-profil, Suzanne Aabel, reagerer på at rapduoen svarer hele seks uker etter at hennes debattinnlegg ble publisert i VG den 11. april i år.

– Jeg tenker at det er en merkelig kontekst og timing. Med tanke på at de åpner innlegget med at de har hatt lyst til å si noe lenge:

– Det er synd at alt jeg har skrevet i VG har blitt lest på denne måten. Mitt poeng med kronikken var at vi må slutte å snakke kun til hverandre i denne debatten, og når Karpe retter sin Instagram-post direkte til meg, fortsetter de bare å preke til egen menighet, sier Aabel til VG.

les også Eurovision-boikotten: – Smakløse argumenter!

Skribenten mener, i motsetning til Karpe, at en boikott av Eurovision er et lite fruktbart virkemiddel for å rette søkelyset mot problemene mellom Israel og Palestina.

– Israel vet godt hvilket syn verden har på dem, men hvis man skrur av skjermen får man heller ikke fulgt med på hva som skjer. Jeg kommer til å se på Eurovision, og det blir spennende å se om noen artister benytter seg av faktiske virkemidler som kan føre til endring, nemlig scenen eller mediene som er til stede, sier Aabel.

VG har vært i kontakt med Karpe-manager Silje Larsen Borgan, som ikke ønsker å kommentere saken.

Publisert: 16.05.19 kl. 19:09 Oppdatert: 16.05.19 kl. 19:54