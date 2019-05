RETTSHØRING: R. Kelly på på til en rettshøring i Chicago 7. mai. Foto: AP

11 nye overgrepsanklager mot R. Kelly

Fra før er den Grammy-vinnende R&B-artisten tiltalt for ti tilfeller av seksuelt misbruk. De nye tiltalepunktene gjelder samme sak, sier stjernens forsvarer.

Det er påtalemyndigheten i Cook Coynty i Illinois som torsdag tiltaler R. Kelly for 11 nye forbrytelser, blant annet seksuelt misbruk av en kvinne som var under den seksuelle lavalderen.

De nye tiltalepunktene gjelder hendelser skjedd i 2009 og 2010, og de mest alvorlige skal ha en maksstraff på 30 år, skriver AP.

Fra før har de tatt ut tiltale mot stjernen for ti poster som handler om grovt seksuelt misbruk. Disse sakene har til sammen fire fornærmede.

R. Kellys forsvarer Steve Greenberg skriver på Twitter at de 11 nye tiltalepunktene handler om den samme saken som tidligere er kjent, og at det altså ikke er snakk om noen ny sak mot artisten.

– Dette er samme påståtte offer, samme tidsramme, samme fakta. Vi forventer de samme resultatene, skriver han.

R. Kelly vil bli stilt for anklagene i retten torsdag neste uke.

Stjernen har tidligere gått ut og nektet for å ha gjort noe kriminelt, og han har også nektet straffskyld for punktene han ble tiltalt for i februar. Se video her:

Den forrige tiltalen mot Kelly ble tatt ut i februar, bare uker etter at en dokumentarserie kalt «Suviving R Kelly» ble sendt på TV. Den går over seks episoder og viser flere kvinner som hevder at Kelly har misbrukt dem seksuelt og utnyttet dem følelsesmessig.

I etterkant har statsadvokat Kim Foxx oppfordret kvinnene til å komme til dem med sakene sine.

Advokaten Michael Avenatti, som selv etterforskes for å ha svindlet sin tidligere klient Stormy Daniels, sier han representerer tre av R. Kellys avenapåståtte ofre, i tillegg til to varslere og to foreldre. Han hevder det finnes sterke bevis mot artisten.

Publisert: 31.05.19 kl. 00:27 Oppdatert: 31.05.19 kl. 00:57