Natalie Portman benekter romantisk forhold til musiker

Musikeren Moby sier de to hadde en kort affære da hun var 20 år gammel.

Den amerikanske skuespilleren Natalie Portman (37) går hardt ut mot musiker Richard Melville Hall (53) etter at han skrev om deres forhold i sin nye bok, melder The Guardian.

Musikeren, bedre kjent som Moby, kom ut med sin andre bok «Then It Fell Apart» tidligere i mai.

I boken hevder Moby at han og Natalie Portman datet da han var 33 år, mens hun var bare 20 år gammel. De møttes for første gang backstage i Austin i Texas, ifølge musikeren. Han forteller om minner fra fester sammen i New York, og stunder i skoleparken hvor de kysset.

– En midnatt tok hun meg tilbake til soverommet sitt hvor vi lå ved siden av hverandre i den lille sengen hennes. Da hun sovnet, tok jeg vekk armen min forsiktig og tok en taxi tilbake til hotellet mitt, skriver Moby.

Men forholdet ble raskt avsluttet, ifølge ham.

– Jeg prøvde å bli kjæreste med Natalie i et par uker, men det fungerte ikke. Hun ringte for å fortelle at hun hadde møtt noen andre.

Nekter for romantisk forhold

Den amerikanske skuespilleren nekter for at hun har hatt et romantisk forhold til Moby.

– Jeg ble sjokkert over å høre beskrivelsen hans over den korte tiden vi kjente hverandre. Jeg husker tiden som en mye eldre mann som var ekkel mot meg i en tid hvor jeg akkurat hadde sluttet på videregående skole, sier Portman til Harper’s Bazaar.

I boken er Portman og Moby sitt første møte datert i september 1999.

– Han skriver at jeg var 20 år, men det var jeg definitivt ikke. Jeg var en tenåring som nettopp hadde fylt 18 år. Hverken han eller utgiveren har faktasjekket. Det føles nesten bevisst.

Portman, som er født i 1981, var 18 år på den tid. Skuespilleren benekter imidlertid ikke for at de har kjent hverandre.

– Det at han bruker denne historien for å selge bøker, er veldig forstyrrende. Det var ikke et tilfelle. Det er mange faktafeil og ting som er diktet opp, forklarer hun.

Men musikeren har slått tilbake mot Portman på Instagram, hvor han har delt et gammelt bilde av de to.

– Jeg leste nylig en tekst hvor Portman sa vi aldri hadde datet. Det forvirrer meg, ettersom vi faktisk datet. Etter den korte tiden hvor vi datet i 1999, var vi venner i flere år, svarer han.

I desember raste Jessica Simpson (38) mot Portman i full offentlighet, etter at Portman hadde omtalt et av hennes gamle bikinibilder i kritiske ordelag.

