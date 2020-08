TILBAKE: En av nettets mest omtalte kvinner gjorde comeback i sommer. Foto: Skjermbilde, YouTube

Solgte badevannet sitt – ble internettkjendis

Med en rosa parykk, store bambiøyne og et lurt lite smil har Belle Delphine trollbundet internett. Slik ble hun en av internettets mest omtalte e-girls.

Mary-Belle Krischner bruker sjeldent sitt ekte navn, og er svært gjerrig med å dele sitt privatliv forbi imaget som e-girl «Belle Delphine».

En e-girl er ofte definert som en «look», men mange bruker det som et sjåvinistisk slang for jenter som selger nakenbilder på Internett. Les mer om e-girls her.

Lik mange andre e-girls er Krischner notorisk for sine pranks, frekke «nakenbilder» og memes.

Ifølge Rolling Stone, beskriver hun seg selv som en cosplayer og «weird elf kitty girl who tries too hard». Wikipedia derimot beskriver henne som en glamourmodell.

Den ultimate e-girl-fantasien

En scroll gjennom Twitter-profilen @bunnydelphine, gir en forsmak av Krischners digitale, sukkersøte, og erotiske univers. Her finner man eksplisitte bilder hvor hun er kun iført bittesmå bikinier, eller viser orgasmegrimaser kjent som «ahegao» – som stammer fra japansk pornografisk tegneserie.

Belle Delphine selv ser nærmest ut som en anime-karakter, med sine lange, tykke øyevipper og rosekinn. På sin Patreon-side skrev hun en gang at hun digger DDLG – «Daddy Dom/Little Girl». En BDSM-rollespill-fetisj.

Privatlivet til Belle Delphine er på mange måter like mystisk som hennes kuriøse internettpersonlighet.

AHEGAO: Mary-Belle Krischner i kjent stil. Foto: Skjermbilde, YouTube

Ifølge The Cut er hun født i Sør-Afrika, men flyttet til England da hun var et barn. Vice skriver at hun droppet ut av skolen da hun var 14 år, og har jobbet både som servitør, barnevakt og barista før hun fant sitt nåværende arbeid.

Til tross for å bare være 20 år, har hun allerede rukket å bli en gjenganger både i Youtube-videoer og avisoverskrifter.

Men omtalen og omdømmet er langt fra bare positivt.

Badevann for alle pengene

Krischner ble for fullt alvor kjent da hun i 2019 solgte «GamerGirl Bath Water» for 30 amerikanske dollar glasset. Youtubere sto i rekke og rad for å kjøpe badevannet, og det ble fullstendig utsolgt på tre dager.

The Guardian skriver at en youtuber kjøpte badevannet kun for å lage «content». Han endte med å lage mac'n'cheese med vannet. En annen youtuber drakk det. En vapet badevannet.

Folk i sosiale medier virket oppgitt over at folk faktisk betalte for brukt vann, men noen mente også at Krischner var en dyktig forretningskvinne, som forsto at det var en nisje og et marked for e-girl-merkevaren.

Lurte alle med falske pornovideoer

Den rosa influenceren stoppet ikke der. På tidspunktet badevannet var på vei til å bli utsolgt, hadde nesten alle store medier rukket å omtale stuntet.

Badevann-historien gikk viralt, og Krischners følgerskala eksploderte. Hun gikk fra fra 850.000 til 4,2 millioner følgere på Instagram.

Vel, det var helt til for ett år siden. I juli 2019 ble Instagram-profilen hennes fjernet, etter at noen skal ha organiserte en kampanje mot henne, skrev Business Insider. Instagram mente at innholdet hennes brøt med appens retningslinjer.

Men jenta forsvant ikke med Instagram-profilen, og hun brukte medieomtalen for badevannet for alt den var verdt.

Hun lurte alle da hun lovte å opprette en PornHub-konto dersom hun fikk over én million liker-klikk på et Instagrambilde.

Likesene raste inn. Og Belle Delphine holdt det hun lovte. Hele tolv videoer ble lastet opp på pornosiden PornHub, ifølge Digg.

PORNO?: Mary-Belle Krischner fristet fans, men endte opp med å lure alle. Foto: Skjermbilde, PornHub

Men fansen ble fort skuffet. Selv om videoene fristet med semi-erotiske miniatyrbilder, og titlene spilte på pornografisk innhold, var innholdet noe helt annet.

LURING: I en video med tittelen «Belle Delphine plays with her PUSSY», leker 20-åringen med et katte-kosedyr. Foto: Skjermbilde, PornHub

Hevnaksjon førte til arrestasjon

Men så plutselig forsvant hun i to måneder. Fans etterspurte både Belle Delphine og flere NSFW-bilder på hennes Patreon-profil. På Twitter og YouTube drøftet folk ulike teorier om hvor hun kunne ha blitt av. Det siste hun hadde publisert var et feriebilde den 5. august 2019.

Da hun først ga fra seg lyd igjen, var det ikke før 7. oktober 2019. I en enkel Twitter-melding lød det: «Jeg ble arrestert lol».

Dagen etterpå påsto hun at hun hadde blitt arrestert for å gjort hærverk på en bil. Hennes forklaring var at en jente hadde stjålet hamsteren hennes under en hjemmefest. Som hevn sprayet hun bilen hennes.

Det startet enda flere spekulasjoner i sosiale medier, og mange stilte spørsmål rundt arrestasjonen. Men like fort som hun kom tilbake, forsvant hun igjen uten forklaring.

Comeback

Det skulle ta nesten et halvt år før Mary-Belle Krischner dukket opp på radaren igjen. Den 18. juni i år meldte hun på Twitter at hun hadde brukket både en arm og et bein etter at hun hoppet fra et tak ned i et barnebasseng.

Og siden da har hun igjen regelmessig publisert glossy undertøysbilder og videoer, der hun blant annet danser lettkledd til 6ix9ine.

Comebacket var heller ikke uten kontroverser. Nesten umiddelbart ville hun tjene penger. Denne gangen solgte hun et begrenset antall «GamerGirl»-kondomer til 90 kroner stykket. Det ble selvsagt utsolgt.

Krischner har også begynt å sende ut mysterie-pakker til kjente Youtube-influencere. Blant annet fikk Ethan Klein i «h3h3 Productions» en plastikk-kopp full av Belle Delphines spytt.

Hennes neste mål er å komme i kontakt med verdens største youtuber – svensken Felix «PewDiePie» Kjellberg.

