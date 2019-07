STUNT: Disse rosa sauene får dyrvernere til å se rødt. Foto: Richard Gray / EMPICS Entertainment

Britiske festivalarrangører farget sauer rosa – får pepper

Latitude Festival i Suffolk beskyldes for dyremishandling.

«Sauene har ankommet!», skrøt festivalarrangørene med en video på Instagram før helgen. Hensikten var å ønske publikum velkommen til musikkfesten som i perioden fredag til søndag fristet med artister som Lana Del Rey, Stereophonics og norske Aurora.

Men stuntet med de rosa sauene faller ikke i god jord hos dyrevernere, som nå har dratt i gang en underskriftskampanje for å få slutt på det de mener er en svært kritikkverdig tradisjon.

Det er nemlig ikke første gang festivalen farger sauene som beiter utenfor festivalområdet. Tidligere år har de vært dyppet i alle regnbuens farger, og dyrene er blitt festivalens merkevare.

VEKKER OPPSIKT: Sauene utenfor festivalområdet. Foto: Richard Gray / EMPICS Entertainment

«I 2019 er det bare uvitende eller ondsinnede mennesker som fortsatt bruker dyr som levende leketøy», raser dyrevernorganisasjonen PETA i en pressemelding ifølge Sky News.

«Vi har nok kunnskap om dyr til å vite at vi skal respektere og beundre dem for evnen til å leve i en verden vi er på god vei til å ødelegge», fortsetter de.

Også The Guardian har viet kontroversen spalteplass.

Underskriftskampanjen har i skrivende stund samlet inn over 2700 signaturer.

Også organisasjonen RSPCA uttrykker stor misnøye.

«Dette er veldig trist å være vitne til. Vi er en veldedighetsgruppe uten mer makt enn ethvert annet menneske, og dessverre er det som skjer ikke ulovlig. Vi vil at alle dyr skal behandles med kjærlighet og respekt og advarer herved alle mot å farge dyr for moro skyld», sier de i en kunngjøring.

Også på Twitter stemples sauestuntet som uetisk og uverdig.

Byråd og arrangører: – Trygt

Arrangørene forsvarer seg med å opplyse om at fargingen av dyrene skjer på en ufarlig måte.

«Prosessen foregår på den måte at de dyppes i naturlig, vannbasert farge – noe de er vant med i sitt vanlige liv når de behandles for å beskyttes mot insekter, parasitter, fluer og lus», heter det i en skriftlig forsvarstale.

Byrådet i Suffolk har heller ikke noe problem med den omstridte tradisjonen.

«Vi er fornøyd med at den vannbaserte fargen er helt trygg, og at festivalarrangørene har tatt alle de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dyrene blir tatt godt hånd om», sier de til Sky News, samtidig som de forsikrer at de tar dyrevelferd på alvor og aldri ville tillatt fargingen dersom den påførte dyrene lidelse.

FESTIVAL: Sauene er adskilt fra selve festivalområdet. Foto: Richard Gray / EMPICS Entertainment

