SKUFFET OVER SVERIGE: Donald Trump på en middag i Det hvite hus torsdag. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Trump: Sverige har sviktet USAs afroamerikanske samfunn

USAs president Donald Trump skriver på Twitter sent torsdag kveld at han er svært skuffet over Sveriges statsminister Stefan Löfven etter tiltalen mot artisten A$AP Rocky.

Nå nettopp

– Sverige har sviktet det afroamerikanske samfunnet i USA. Jeg har sett på videoene av A$AP Rocky, og han ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel. Behandle amerikanere rettferdig! skriver presidenten, og legger til hashtaggen #FreeRocky.

Rapperen A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm. Han har siden sittet varetektsfengslet etter mistanke om mishandling, og ble torsdag tiltalt. Det betyr at han må sitte fengslet til rettssaken starter i Stockholm tingrett 30. juli.

I en ny melding publisert like etter den første, ber Trump om at rapperen må slippes fri.

– Vi gjør så mye for Sverige, men det ser ikke ut som om de gjør det samme tilbake. Sverige burde fokusere på sitt virkelige kriminalitetsproblem.

Pressekontakt for Löfven, Natalie Sial, sier til nyhetsbyrået TT at de ikke ønsker å kommentere saken.

Rapperens svenske forsvarer Slobodan Jovicic sier til ABC at A$AP Rocky er svært takknemlig for alle som har støttet ham offentlig.

Lørdag i forrige uke ringte amerikanernes president til Löfven og tilbød seg å betale kausjon for få A$AP Rocky ut av svensk fengsel.

Før samtalen med Trump gjorde den svenske statsministeren det klart at regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i A$AP Rocky-saken.

– I Sverige er alle like for loven - selv besøkere fra andre land. Den svenske regjeringen hverken kan eller kommer til å forsøke og påvirke påtalemyndighetene eller domstolene.

Flere stjerner har også tatt til orde for at rapperen bør løslates, blant dem Kim Kardashian og ektemannen Kanye West. Det skal ha vært Kardashian som fikk Trump på banen.