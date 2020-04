SELFIE: Angelina Jordan postet nylig dette bildet på Instagram. Foto: PRIVAT

Min karantenepåske: Angelina Jordan

VG spør – kjendisene svarer. Angelina Jordan (14) har fått alle sine opptredener avlyst og deler her tanker rundt hva hun har lært i denne tøffe prosessen.

Med hjemmepåske over hele landet, har VG samlet et knippe kjendisers beste råd, tips og historier.

Angelina Jordan var bare åtte år da hun vant «Norske Talenter». Siden har hun kunnet skilte med det ene ærefulle oppdraget etter det andre. Nylig sang hun seg helt til finalen i «America’s Got Talent: «The Champions».

Hvordan har ditt siste døgn vært?

– Det har vært vanskelige og urolige dager. Jeg måtte avlyse alle aktiviteter, for jeg pendler mye til New York. Dette blir et tøft år for kultur- og underholdningsbransjen. Alle mine TV-innspillinger og konserter er avlyst, og nå fikk jeg også nettopp vite at Kongsberg jazzfestival er avlyst. Der skulle jeg stå på scenen sammen med legenden Lionel Richie.

Angelina på scenen i det «America’s Got Talent» nylig (intervjuet fortsetter under):

Hva savner du mest fra tiden før coronautbruddet?

– Jeg savner å være sammen med alle de fine menneskene, jeg savner å ha konsert, jeg savner mer kontakt, jeg savner den friheten man har ved å være nær hverandre. Det verste for mennesker er å være redd for noe. Men dette har også lært meg mye. At alle vi mennesker er avhengig av hverandre. Utbruddet begynte i Kina, og noen måneder senere har vi det over hele verden. Coronaviruset har allerede tatt mye fra oss, men det kan aldri ta kjærlighet fra oss.

Hvor mye skjermtid bruker du på telefonen?

– Vel akkurat nå så er jeg veldig mye på skjermen fordi skoleundervisningen foregår over nettet.

Her var Angelina bare åtte år (intervjuet fortsetter under videoen):

Hvordan holder du kontakt med venner og familie?

– Vi ringes på Skype, FaceTime, Teams eller lignende for gode diskusjoner og idéutveksling.

Hvilket realityprogram ville du ha vært med på?

– For å være helt ærlig, så er jeg ikke så opptatt av realityprogram, og jeg kommer aldri til å ønske å ha kamera rundt meg hele tiden.

les også Simon Cowell til Angelina Jordan: – Du tok en risk

Hvilket søppel-TV-program elsker du?

– Jeg ser veldig sjelden på TV i det hele tatt.

Hva er din favorittkonto på Instagram, YouTube og TikTok?

– Ingen spesiell konto, men jeg elsker komikere. Jeg er heller ikke så kjempeaktiv på sosiale medier, jeg liker best å lage musikk og skrive tekster. Så jeg tilbringer helst tid i studio. Hvis jeg er veldig aktiv på sosiale medier, tar det all kreativitet fra meg.

Startet karrieren tidlig (artikkelen fortsetter under):

Hva er den morsomste DM-en du har fått?

– Jeg får mange morsomme, men den mest spesielle DM-en var etter «America’s Got Talent», da jeg ble invitert til å varme opp for Lady Gaga kun noen dager etter konserten. (Her har VG prøvd å grave mer, men Angelina utdyper ikke.)

Hvilken er den siste selfien du tok. Vær ærlig!

– Jeg tok bilder av et nyhetsfoto og delte videoer på Instagram. De viste en liten jente på to år, en asylsøker, som driver og vasker hendene i grusen. Det rørte meg veldig.

les også Supermodellen trykket på gullknappen for Angelina

Hva er det beste eller flaueste møtet du har hatt med en fan?

– Det beste var å få møte en fan som var alvorlig kreftsyk, og som hadde en drøm om å oppleve meg live på konsert. Jeg hentet ham personlig og fikk tatt ham med på konserten. Der sang jeg alle hans favorittsanger.

Hva er ditt beste minne fra 2019?

– Mitt beste minne var den overraskelsen jeg fikk da ingen fortalte meg at jeg skulle synge for USAs tidligere president Obama. Det var veldig spesielt, der var liksom president Obama!

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STJERNEMØTE: Angelina Jordan og Barack Obama i Stockholm i fjor sommer. Foto: PRIVAT

Hva er ditt beste karantene-tips?

– Beste tips er ikke å gi opp håpet. Besøk Nasjonalbiblioteket på nett, ha digitale lunsjer med venner, støtt din lokale favoritt, for eksempel kan du bestille hjemlevering. Støtt gjerne naboer som er ekstra utsatt for corona.

Hva er det første du skal gjøre når karantenen er over?

– Jeg skal i studio og lage gode låter!

Hva gleder du deg mest til når hverdagen blir normal?

– At vi skal sette pris på hverandre og gi hverandre mye kjærlighet. Vi er alle veldig skjøre, som Sting synger: «How fragile we are». Mitt budskap til politikerne må være at de ikke glemmer klimakrisen. De har vist nå at de kunne komme med nødvendige tiltak mot coronaviruset. Nå håper jeg at de viser like stor evne til handling når det gjelder å få gjort noe med klimakrisen.

Publisert: 12.04.20 kl. 12:53

