MALEMESTER: Louis koser seg med maling. Foto: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE / KENSINGTON PALACE

Lille Louis feirer to år med fingermaling

Den britiske prinsen (2) maler regnbuer med mamma Kate (38) som fotograf.

Torsdag fyller prins Louis to år.

I anledning bursdagen har Kensington Palace delt bilder av den lille sjarmøren. Og fotografen? Ingen ringere enn mamma hertuginne Kate.

På bildene kan man se prinsen kose seg med fingermaling i regnbuefarger. Regnbuer har blitt et symbol for barn for å vise at ting vil bli bra igjen etter coronakrisen.

Kongehuset har også delt et bilde av det ferdige kunstverket, som skal være malt på familiens eiendom i Norfolk i tidligere i april.

AVTRYKK: Her er prins Louis’ kunstverk. Foto: The Duchess of Cambridge / PA

Hertuginnen sto også bak bildene da prinsen feiret sin første bursdag. I en Instagram-post hvor de ferske bildene er delt, viser også hertugparet et glimt av hvordan det faktisk er bak fasaden. Der kan man nemlig se at Louis har smurt malingen i ansiktet.

LITEN KUNSTNER: Prins Arthur Charles med fingermaling. Foto: The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Louis er Kate og Williams (37) yngste sønn. George (6) og Charlotte (4) er hans storesøsken. I en Twitter-post takket det britiske kongehuset for alle bursdagshilsenene. Det er også ventet at bursdagen vil bli feiret med en videosamtale med bestefar prins Charles.

Kensington Palace har også delt et bilde hvor prins Charles, som selv har vært smittet av coronaviruset, holder sitt lille barnebarn i armene. Det er ikke kjent når dette bildet er tatt, men det er delt i forbindelse med bursdagen.

