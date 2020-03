PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Royal Albert Hall i London 7. mars i år. Foto: Simon Dawson / Reuters Pool

Harry og Meghan skal ha flyttet igjen

Prins Harry (35), hertuginne Meghan (38) og lille Archie (11 måneder) skal ha flyttet fra Canada til Los Angeles.

For mindre enn 10 minutter siden

Det melder flere britiske medier, deriblant Daily Mail og The Telegraph, men også det amerikanske kjendismagasinet People.

Samtlige medier siterer anonyme kilder på at familien lenge har hatt planer om permanent å slå seg til i Los Angeles, og at det nå ble fortgang på grunn av coronaviruset som truer verden.

Harry og Meghan skal sammen med sønnen ha fløyet med privatfly til Los Angeles i forrige uke, før grensen ble stengt mellom Canada og USA.

Hvor de har bosatt seg, sier ikke rapportene noe om, annet enn at familien i tråd med karantenereglene i California lever isolert nær Hollywood.

People skriver at de har vært i kontakt med «en av parets representanter», men at vedkommende ikke har noen kommentar til den angivelige flyttingen. Det britiske hoffet har så langt ikke kommentert saken.

Harry og Meghan kommuniserer normalt med omverdenen via sin offisielle Instagram-konto, men der er det foreløpig ikke lagt ut noe informasjon om den påståtte flyttingen.

Meghan er med altså tilbake på hjemlige trakter. Det var i Los Angeles hun hadde sin base da hun ble kjent med prinsen. På den tiden spilte hun i TV-serien «Suits», en jobb hun ofret da hun forlovet seg kongelig.

Den siste tiden har Meghan imidlertid inngått en avtale med Disney om nytt samarbeid.

Det var tidlig i januar i år at Harry og Meghan slapp «bomben» om at de skulle trekke seg tilbake fra kongehuset og dets plikter for delvis å bosette seg i utlandet. Ikke lenge etter flyttet de til Vancouver Island i Canada.

På egne ben 1. april

Den kanadiske regjeringen bekreftet i februar at de ikke lenger ville tilby sikkerhet for hertuginne Meghan og prins Harry når paret trekker seg fra kongefamiliens offisielle plikter 31. mars.

Hvordan prinseparet skal legge opp sikkerheten når de nå angivelig har bosatt seg i L.A., er uvisst.

På hjemmesiden til Harry og Meghan står det nemlig at de fortsatt kommer til å ha behov for sikkerhet for å beskytte seg og sønnen, og at dette er basert på prins Harrys offentlige profil i egenskap av at han er født inn i kongefamilien, samt Meghans selvstendige status. Det presiseres samtidig at «dette av sikkerhetsmessige årsaker er klassifisert informasjon».

Prins Harry har snakket åpent om det å flytte fra hjemlandet og vurderingene bak beslutningen:

Publisert: 27.03.20 kl. 09:53

