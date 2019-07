Her knuser han kunstprosjektet

Mandag kveld fikk en harstadværing nok. Han knuste trekassen rundt statuen i Generalhagen, som har vært dekket til som en del av et kunstprosjekt. Hans aksjon får både ros og litt ris.

Mange har vært irritert, noen til og med rasende over boksen som rammet inn føttene på statuen av General Fleischer.

Det hele kom i stand under festspillene. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø forklarer at prosjektet «Han Carl som Betzy» rettet seg mot manglende likestilling. De mener det er for få kvinner på sokler rundt i landet.

RASERT: Kunsprosjektet ble mandag kveld rasert. Foto: Ivar L. Paulsen/Harstad Tidende

Til angrep

En person fant ut av nok var nok. Mandag kveld tok han et hjulkryss fatt og gikk til angrep på boksen. Utstyret tatt i betraktning kan det hele tolkes som et spontant innfall.

Både underveis og etter at jobben var gjort, gjorde mannen honnør til generalen.

Nå ligger materialene igjen på bakken.

Tilfreds

Reaksjonene før rivingen mandag kveld var mange og sterke. Tidligere harstadordfører Helge Eriksen var rystet over hvordan Nordnorsk kunstmuseum hadde dekorert statuen.

– Dette er ei skam, sa han.

– De må gjerne mene noe om kjønnsskjevhet, men det må være respekt i bunnen av det de gjør. Det er lov til å ytre seg i samfunnet vårt, men det kan ikke være lov til å skjende en statue på denne måten, sa han.

Da Harstad Tidende kontaktet Eriksen etter den private aksjonen mot boksen, uttrykte han tilfredshet.

– Jeg visste mange var irritert, men jeg hadde trodd at kommunen skulle fjerne den. Jeg skrev til kommunen om dette, og de ville nok ha gjort noe, men nå kom denne mannen dem i forkjøpet, sier han.

Skammelig

Helge Eriksen kaller aksjonen skammelig.

– Det har vært en bred folkelig reaksjon på den skammelige innrammingen av statuen, som ble avduket av Kong Haakon 20. juli 1950 i påsyn av 2–3000 mennesker.

– Det som skjedde mandag kveld overrasker meg ikke. Dette var en reaksjon på hærverk; på skjending av en statue som betyr mye, ikke bare for Harstad, men for hele landet.

Helge Eriksen mener boksen burde vært fjernet allerede lørdag.

– Nordnorsk kunstmuseum eller festspillene burde fjernet den på festspillenes siste dag. Egentlig burde den aldri vært satt opp. Nei, dette tjener hverken Nordnorsk kunstmuseum eller festspillene til ære, sier han.

Heftig debatt

Debattsidene i Harstad Tidende har vært fylt med reaksjoner, blant annet som «Hold dere unna Carl Gustav» slik Inga Helene Juul skrev tirsdag.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Hun ville gjerne vite hvem som hadde gitt tillatelse til å ramme inn statuen.

– Jeg tillater meg å stille dette spørsmålet av flere årsaker. Jeg mener det ikke er i kunstens navn å gjøre hva som helst for å skape oppmerksomhet rundt en sak, uansett hva det måtte være, sa hun til Harstad Tidende.

Hun så videoen av rivingen og ble betenkt.

– Det er ikke greit at folk gjør sånne ting uten at det skjer i regi av dem som har ansvar for dette. Jeg så videoen og reagerte på at mannen brukte selve statuen til å rive boksen. Det kunne føre til skader på statuen, sier Aspaker.

Hun har fått mange likerklikk på sine innlegg mot innrammingen. Reaksjonene i Harstad har vært sterkere enn mot tilsvarende aksjon mot Roald Amundsen på Amundsens plass i Tromsø.

– Når det gjelder Harstad, må Nordnorsk kunstmuseum lytte til publikum og innse av valget av Fleischer-statuen var en særdeles dårlig idé, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

