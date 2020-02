Tone Damli om Melodi Grand Prix-skandalen: – Steikandes forbanna

Damlis MGP-comeback kan ha blitt rammet av NRKs avstemningsproblemer.

På Damlis Instagram letter hun søndag på hjertet over den skandaliserte Grand Prix-finalen.

«Eg er berre så «steikandes forbanna» på måten dette blei gjort på! Slik eg har forstått det er 30 personar som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette FØR vi sto på scena i finalen. Det vil altså sei at det vi artistane presterte i finalen ikkje hadde ein SKIT å sei. All jobb opp mot finalen, promotering, øving og forberedelsar... Det føles urettferdig! Eg meinar at NRK med eit så stort arrangement burde hatt ein bedre og tydeligare plan b.»

Artisten fra Sogndal skriver videre i innlegget at hun er fornøyd med egen innsats og vil takke alle som har støttet henne. Hun berømmer også vinneren Ulrikke Brandstorp, og mener hun var er en verdig MGP-vinner.

«Eg har heilt sidan låten hennas blei slept tenkt at ho kunne stikke av med seieren! Ho kjemme til å representere Norge på ein fantastisk måte!», skriver Damli på sin blanding av nynorsk og sognedialekt som hun bruker i sosiale medier.

Den tidligere Idol-dommeren gikk også ut på Instagram kort tid etter finalesendingen lørdag og meldte om sin frustrasjon, men at hun ville komme tilbake med en tydeligere stemme søndag.

– Hårreisende

Hennes manager David Eriksen la også lite i mellom da han skulle reflektere over stemmerotet hele Norge hadde vært vitne til lørdag:

– Skandale, det er det, sa han til VGTV.

– Det er en slags respektløshet for alle de som jobber med de ti låtene. NRK har en B-plan vi ikke har hørt om engang, og det provoserer.

Slik reagerer Eriksen når han får vite at en jury på 30 personer avgjorde hvilke fire artister som gikk til gullfinalen:

– Det er hårreisende.

