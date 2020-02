RØK UT: Tone Damli var blant de seks artistene som ikke gikk til «superfinalen» i Melodi Grand Prix. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Tone Damli om Melodi Grand Prix-skandalen: – Frustrert

Damlis MGP-comeback kan ha blitt rammet av NRKs avstemningsproblemer.

Oppdatert nå nettopp

På Damlis Instagram-story letter hun sent lørdag kveld på hjertet over den skandaliserte Grand Prix-finalen.

– Her er det mye å ta inn over seg. Gratulerer til Ulrikke med seieren, fordi hun er en veldig verdig vinner. Men at ting ikke gikk helt som de skulle i dag, det kan vel alle være enig i, sier Damli.

– Jeg har mye tanker, og er lite grann frustrert. Uansett er jeg jækla stolt, og har et fantastisk team rundt meg, sier artisten, og høster jubel fra forsamlingen rundt seg.

Damli lover videre at hun har mer på hjertet om saken.

– Snakkes mer i morgen, for dette krever en kommentar, konstaterer hun.

– Hårreisende

Hennes manager David Eriksen er på sin side tydelig på hva dette var:

– Skandale, det er det, sier han til VGTV.

– Det er en slags respektløshet for alle de som jobber med de ti låtene. NRK har en B-plan vi ikke har hørt om engang, og det provoserer.

Slik reagerer Eriksen når han får vite at en jury på 30 personer avgjorde hvilke fire artister som gikk til gullfinalen:

– Det er hårreisende.

Publisert: 16.02.20 kl. 00:27 Oppdatert: 16.02.20 kl. 00:38

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser