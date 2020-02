«Paradise Hotel»-deltaker Ida Johansen Aaserud ble sjokkert da hun så forsiden til Dagbladet.no tirsdag morgen. Foto: Roy Darvik/TV 3

«Paradise Hotel»-deltaker reagerer på Dagbladets «knulle»-vinkling: – Kjipt

Toppløse Ida Johansen Aaserud (21) og et sitat om «knulling og herjing» prydet forsiden av Dagbladets nettavis tirsdag morgen. Nå reagerer deltakeren. Det var nemlig ikke hennes sitat.

– Det er kjipt å bli fremstilt på denne måten, for det er jo ikke mine ord, sier Ida Johansen Aaserud til VG. Hun blir å se på skjermen fra 9. mars i TV 3 sitt program «Paradise Hotel».

Tirsdag publiserte Dagbladet en sak om deltakerne i realityseriens kommende sesong. På forsiden var det et bilde av toppløse Aaserud med teksten:

«Årets «Paradise Hotel»-deltakere: Årets deltakere: – Skal knulle og herje».

Dette er et sitat fra en annen deltaker, Martin Heier (22), som i saken sier følgende:

– Vi skal kødde, ha det lættis, knulle og herje. Det håper jeg, det er drømmen.

Aaserud sier hun synes det er kleint og at hun ble sint da hun så forsiden til Dagbladet i går. I saken sier hun selv at hun ikke er en til å ligge rundt, at det er litt skummelt å dra på date og at hun har hatt mange kjærester.

Slik så saken ut på fronten til Dagbladet.no tirsdag klokken 09:06:

Slik så fronten ut til Dagbladet ut 25. februar klokken 09:06. «Paradise Hotel»-deltakeren sier det er kjipt. Foto: Skjermdump

Også presseansvarlig i TV 3, Thomas Horni, reagerte på forsiden.

– Det var et merkelig valg. Vi synes det var litt rart, sier han til VG.

– Hva gjorde dere da?

– Vi tok kontakt med journalisten da vi så det. Vi nevnte vel at det var merkelig og lurte på om de kunne bytte til noe Ida selv hadde sagt.

Senere på dagen endret Dagbladet vinklingen på front til et bilde av alle deltakerne. Redaktør i Dagbladet Kjendis, Jonas Jørstad, sier de gjorde dette med en gang de fikk beskjed om feilen.

– Dette var ikke så bra. Det er ikke vanskelig å skjønne at hun har følt det kjipt, og det er bare å beklage. Selv om vi er vant til at Paradise Hotel-deltagere er frittalende og ikke kjent for å holde tilbake, så er det viktig for oss å holde orden på hvem som sier hva, skriver Jørstad i en e-post til VG.

Han legger til at det her var snakk om en ivrig person på desken som fant et bilde, og at det på det tidspunktet ble handlet i god tro.

– Vedkommende trodde sitatet kom fra Ida, men så var det dessverre en glipp. Vi sier unnskyld for det, skriver Jørstad.

Aaserud sier hun er glad for at de endret vinklingen, men påpeker at det ikke spiller noen særlig rolle når så mange allerede hadde sett fronten.

– Det er ikke alle som gidder å klikke seg inn på selve saken. Det er jo kleint for min del om for eksempel foreldre til venner ser dette, med meg som holder meg på puppene og teksen «skal knulle og herje». Det er ikke kult, sier hun.

– Har du fått noen reaksjoner i etterkant?

– Alle vennene mine og familien sa: «Skjit, hva har de skrevet her?». De syntes jo synd på meg. Og deltakerne fra «Paradise» vet jo at dette ikke er mine ord eller noe jeg kunne sagt. Alle fikk ganske sjokk.

Dagbladet-redaktøren skriver til VG at de alltid gjør det de kan for å rette opp feil de blir gjort oppmerksom på.

– Slik var det i dette tilfellet, og da rettet vi så fort vi kunne.

Aaserud sier hun ikke hadde hatt noe problem med den første vinklingen om det faktisk hadde vært hennes ord.

– Men det er ikke mine ord eller noe jeg kunne sagt. Jeg er ikke en sånn person. Jeg ligger ikke rundt, påpeker hun.

Hun er likevel glad feilen ble rettet opp og sier hun også er strålende fornøyd med oppholdet på «Paradise Hotel».

– Jeg ville bli med på «Paradise» for opplevelsens sin skyld. Jeg har blitt kjent med så mange fine folk. Jeg har hatt det så gøy, avslutter deltakeren.

