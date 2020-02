SNART NY STATUS: Hertuginne Meghan Markle og hertug Harry i London 7. januar. Foto: Toby Melville / REUTERS

Canada stopper sikkerhet for Meghan og Harry

Den kanadiske regjeringen bekrefter at de ikke lenger vil tilby sikkerhet for hertuginne Markle og prins Harry når paret trekker seg fra kongefamiliens offisielle oppgaver 31. mars.

Oppdatert nå nettopp

En representant for sikkerhetsminister Bill Blair oppgir dette til den kanadiske rikskringkasteren CBC News torsdag morgen kanadisk tid.

Canadas føderale politi, RCMP, har stilt opp med sikkerhet for hertugen og hertuginnen siden de flyttet til Canada i november. Men de vil ikke fortsette å betale for tjenesten etter at paret gir seg som representanter for det britiske kongehuset i slutten av mars.

les også Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

«Det at hertugen og hertuginne valgte å flytte til Canada på deltid medførte unike omstendigheter vi ikke har opplevd før for vår regjering. RCMP har helt fra begynnelsen samarbeidet med britiske embetspersoner når det gjelder sikkerhetsvurderinger.» skriver sikkerhetsministerens kontor.

De oppgir videre at Canada er forpliktet til å tilby sikkerhetsassistanse til personer med status som «Internationally Protected Persons» etter behov, men skriver:

«Bistanden vil opphøre i den kommende uken, i tråd med deres statusendring.»

FAMILIE: Archie, Megan og Harry i Sør-Afrika i september. Foto: Toby Melville / REUTERS

Det er altså de kanadiske skattebetalerne som har finansiert RCMP-støtten til de kongelige i periodene de har bodd i Canada. Ifølge CBC er det uvisst hvem som må betale regningen for sikkerhetsopplegget for hertugen og hertuginnen fra april.

les også Skal ikke lenger bruke kongelige titler og mister pengestøtte – får dronningens støtte

Sikkerhetseksperter har anslått at kostnadene for sikkerhetsoppbudet i deres kommende liv kan havne på mellom 10 og 30 kanadiske dollar i året, altså mellom 70 og 210 millioner norske kroner.

Ifølge CBC har 80.000 kanadiere signert et opprop til Statsministerens kontor der de krever at deres skattepenger ikke skal gå til de kongelige.

Statsminister Justin Trudeau sa 13. januar til Global TV at den kanadiske regjeringen ikke hadde vært involvert i planleggingen av parets nye situasjon. Han har innrømmet at det er mye som er usikkert.

PRESS: Å bruke penger det kongelige paret er ikke populært i Canada. Trudeau har tidligere sagt at de følger reglene for slike situasjoner. Foto: DAVE CHAN / AFP

På hjemmesiden til det kongelige paret, står det at de kommer til å ha fortsatt behov for sikkerhet for å beskytte seg og sønnen, og at dette er basert på prins Williams offentlige profil i egenskap av at han er født inn i kongefamilien og Markles selvstendige status. De skriver også:

«Ingen ytterligere detaljer vil bli delt siden dette er klassifisert informasjon av sikkerhetsårsaker.»

Publisert: 28.02.20 kl. 03:01 Oppdatert: 28.02.20 kl. 03:16

Les også

Mer om Canada Sikkerhet Kongelige Storbritannia

Fra andre aviser