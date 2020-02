HUSKER DU?: I 1999 gikk Robinson-ekspedisjonen for første gang på norsk TV, og ble den første store reality-snakkisen. Nå kommer programmet tilbake. Foto: NENT

«Robinson» tilbake på skjermen

Til neste år vil TV3 igjen sende stillehavsreality på norske TV-skjermer.

Nå nettopp

Det er fire år siden sist «Robinson» rullet over skjermen i Norge. Nå tar TV3 og Viaplay konseptet tilbake, etter at TV 2 sendte realityprogrammet i to sesonger i 2015 og 2016.

– Vi er stolte over å ta verdens største reality-suksess tilbake til norske seere og til NENT Group der det hører hjemme. Mange av oss vokste opp med Robinson-ekspedisjonen på slutten av 90- og starten av 2000-tallet, forteller programansvarlig i Nordic Entertainment Group, Christian Holst Meinseth.

Den foreløpig siste sesongen med «Robinson» ble en seermessig skuffelse for TV 2, og konseptet ble droppet etter 2016. Da hadde programmet et seersnitt på 257.000, ifølge Kampanje.

Holst Meinseth mener nå at tiden er inne for å lokke seerne tilbake.

– Det er et kjent og kjært program som har enorm historisk verdi for TV3, og vi har stor tro på at en ny og moderne versjon av «Robinson» vil finne både nye og gamle seere på TV3 og Viaplay, sier han.

Vinner av den aller første sesongen i 1999, Christer Falck, ble etter hvert med som programleder, og ble også med på kanalskiftet over til TV 2.

Hvem som blir programleder for det nye «Robinson» er foreløpig ikke klart, men NENT Group opplyser at de vurderer kandidater i disse dager.

Ifølge TV 3 vil innspillingen pågå i juni og juli i år, med forventet premiere til neste år. Kanalen oppfordrer interesserte til å søke om deltagelse.

Publisert: 19.02.20 kl. 08:02

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser