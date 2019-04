NORGESAKTUELL: Louis C.K., her på Oscar-gallaen i Los Angeles for noen år siden. Foto: Evan Agostini /AP

Louis C.K. nekter pressen inngang på påskeshowene i Bergen

Komiker Louis C.K. (51) krever også at publikum legger fra seg telefoner, smartklokker og kameraer før de går inn i salen.

Det er Bergensavisen som melder om de særdeles strenge rammene rundt opptredenene til den amerikanske komikerstjernen. Louis Székely, som han opprinnelig heter, skal ha standupshow på Ricks i Bergen langfredag og påskeaften.

Til tross for at 51-åringen har stått i en heftig metoo-storm de siste par årene, ble begge forestillingene raskt utsolgt.

Humorkollektivet, som står som arrangør, har uttalt til Bergensavisen at anklagene om sex-trakassering ble tatt i betraktning før de booket komikeren. De har imidlertid lagt vekt på at Louis C.K. har innrømmet at anklagene medfører riktighet.

Men pressen skal altså holdes unna. Bergensavisen skriver at de hadde tenkt å anmelde showet «i henhold til vanlig prosedyre», men at de og all annen presse nektes adgang.

Bengt Ståle Tvedt i Humorkollektivet forklarer til avisen at det er komikerens eget ønske, og at det derfor ikke vil bli delt ut fribilletter til presse som vanlig.

– Ingenting av det som blir sagt fra scenen, skal transkriberes eller utgis i noen form for mediene, sier han og legger samtidig til at de ikke kan kontrollere hvem som kjøper billett og skriver sak i etterkant.

Tvedt presiserer at det er «artistens eget ønske» at det ikke skal gjengis sitater fra scenen.

Sjefredaktør nekter å adlyde

Sjefredaktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, sier til egen avis og til VG at de overhodet ikke kan forholde seg til disse begrensningene, og at de ikke er redde for juridiske konsekvensene.

Det er første gang avisen opplever å bli nektet innpass.

– Ja, vi har aldri fått referatforbud. Det hender vi får fotoforbud, men det har vi heller ikke forholdt oss til. Vi prøver alltid å gjøre jobben vår som normalt, sier Sveinbjørnsson til VG.

Han sier at tar sikte på å anmelde showet fredag som planlagt.

– Vi får se om vi får skaffet oss billetter. Dette er en veldig dum trend, og jeg vil sterkt oppfordre arrangørene til å stagge artistene, sier sjefredaktøren.

– Det blir spennende å se om det kommer noen anmeldelse, da?

– Uansett skal vi prøve å få til noe. Noe skal vi lage. Det er stille i Bergen den fredagen, sier en leende Sveinbjørnsson.

Må låse ned mobil og annet utstyr

Publikum som vil oppleve stjernen, må også forholde seg til restriksjoner. Ingen telefoner, kameraer eller smartklokker er tillatt. Alle får utlevert såkalte Yondr-poser som utstyret må legges ned i og forsegles før de får bevege seg inn i salen.

Publikum får selv ta ansvar for posene, men de må be om tillatelse til å få dem åpnet ved behov underveis i showet.

Det hender at store artister ilegger pressen fotoforbud på konserter, men dette er omstridt og ikke noe mediene tar lett på. At publikum blir bedt om ikke å ta bilder, er heller ikke uvanlig, men at utstyret må låses ned, hører med til de absolutte sjeldenhetene.

Omstridt

Louis C.K. innrømmet i en skriftlig uttalelse i november 2017 at beskyldningene om at han skal ha masturbert foran flere kvinner, er sanne.

– Ja, det stemmer. På det tidspunktet sa jeg til meg selv at det var greit, fordi jeg aldri viste frem min penis uten å spørre først, noe som også er sant, lød det fra 51-åringen.

– Men jeg har lært senere i livet, for sent, at når du har makt over en annen person, og ber dem se på penisen din, så er ikke det et spørsmål. Det er en forlegen situasjon for dem. Makten jeg hadde over disse kvinnene var at de beundret meg.

Bakgrunnen var at fem kvinner har beskyldt ham for seksuell trakassering.

Før anklagene seilte komikerlegenden utelukkende i medvind karrieremessig. Han skapte seg tidlig et navn ved å lage vitser for humorkonger som David Letterman og Conan O'Brian. Han gjorde standup første gang som 18-åring og fikk siden jobb med å skrive åpningsmonologer og vitser for talkshowkonger som Conan O'Brian, David Letterman, Dana Carvey og Chris Rock.

Lous C.K. ble nominert til Emmy for beste komimanus tre ganger for sin innsats på «The Chris Rock Show», og vant i 1999. I 2006 hadde han en kort komiserie på HBO, men det var først med den prisbelønte komiserien «Louie» (2010–2015) at han ble kjent for alvor. Han både skrev, regisserte, klippet og spilte hovedrollen i serien, som var basert på hans virkelige liv som fraskilt tobarnsfar og komiker i New York.

