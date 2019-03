MØTTE PRESSEN: Kulturminister Trine Skei Grande fra Venstre har ingen problemer med at kunstnerne bak Black Box-stykket «Ways of seeing» har mottatt 2,7 millioner kroner i stattstipend. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Skei Grande: – Vil ha teater som lager litt rock’n roll

Samme dag som justisminister Tor Mikkel Wara fratrer sin stilling i nåde i statsråd, får kunstnerne bak teaterstykket «Ways of seeing» til sammen 2,7 millioner kroner i stipend fra staten.

Nå nettopp







Det har kulturminister Trine Skei Grande ingen problemer med.

– Det er ingen direkte sammenheng mellom de to tingene. Jeg stoler helt og fullt på at vi har et Kulturråd som gjør faglige vurderinger, og jeg backer Kulturrådet på faglige vurderinger, sier Grande til VG etter at kulturministeren har presentert Mediemeldingen i Drammen fredag ettermiddag.

les også «Ways of Seeing»-kunstnere får millionstipend

Skuespiller Pia Maria Roll får over 1,3 millioner kroner fordelt på fem år, hennes kollega Sara Baban får over 500.000 kroner fordelt på to år, mens Hanan Benammar får over 800.000 fordelt på tre år, melder NRK.

– Jeg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at disse kunstnerne har den faglige kvaliteten som trengs og de får stipendiene etter en kunstfaglig vurdering, forklarer utvalgsleder i Kulturrådet Trude Gomnæs Ugelstad til kringkasteren.

Privatliv og trusler

Etter at teaterstykket «Ways of Seeing» i november brukte opptak som viste boligene til flere politikere og samfunnsdebattanter, har det rast en debatt om krenkelse av privatlivet.

En av dem som fikk fasaden av huset sitt filmet, var justisminister Wara. Hans samboer Laila Anita Bertheussen anmeldte Black Box-teateret og kunstnerne bak oppsetningen, Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, for krenkelse av privatlivets fred i desember. De ble siktet onsdag 13. mars, men saken ble henlagt senere samme uke.

I vinter ble Waras bolig ble utsatt for flere hendelser som ble oppfattet som truende. Det inkluderer blant annet nedtagging av huset deres og påtenning av bilen.

Torsdag kunngjorde PST at Bertheussen har fått endret status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, med unntak av den hun allerede er siktet for, som er knyttet til hendelser ved familiens bolig.

les også Presset Erna om Black Box-håndtering: Ville ikke beklage

Vil ha debatt knyttet til kunst

Trine Skei Grande svarer avkreftende på spørsmål om hun som kulturminister har vurdert støtten til Black Box etter bråket rundt «Ways of seeing».

– Vi har økt støtten gjennom Black Box over to år - nå må du skille mellom «Ways of seeing» og Black Box. Black Box er bare en scene, dette er kunstnerne som setter opp stykket, ikke Black Box, presiserer hun, og legger til;

– Black Box har - sammen med Avgarde og BiT i Bergen - vært viktige scener for hele den borgerlige siden, der vi har prøvd å løfte frem denne type scener som legger frem litt alternativ kunst og som ikke bare legger frem de store og etablerte, sier Trine Skei Grande.

les også PST: Waras samboer mistenkt for trusselbrev

– Jeg vil ha teaterstykker som lager litt rock’n roll, jeg vil ha offentlig debatt knyttet til kunst. Jeg skulle ønske vi kunne diskutere kunst mye mer enn hva vi gjør i dag, og jeg håper jo at det i fremtiden vil bli lagd mer kunst som skaper offentlig debatt. Kunsten må tåle den offentlige debatten, og vi som politikere må tåle den offentlige debatten.

Publisert: 30.03.19 kl. 04:13