Redd «Farmen»-Frank gjør comeback i «Torpet»: – Jeg er absolutt ingen rasist

KRAGERØ (VG) Frank Tore Aniksdal ble svært skeptisk da han så at han skulle bo sammen med en mann med en annen hudfarge. – Jeg stoler ikke på fremmede folk, sier han.

24. september er det premiere for nok en sesong av «Farmen» på TV 2. Og som i fjor, fortsetter kanalen med sidekonkurransen «Torpet», der én deltager til slutt står alene igjen og vinner en plass på hovedgården.

«Torpet» sendes på strømmetjenesten Sumo.

De tre deltagerne som starter på den mye mindre «Torpet»-gården er alle tidligere «Farmen»-stjerner. Frank Tore Aniksdal (49) fra Jæren deltok i «Farmen» i 2014, mens Eunike Hoksrød kom til finalen i realityprogrammet så sent som i 2017. Jasdeep Singh (37) kom inn som utfordrer i 2015.

Aller best kjent av de tre er nok Frank Tore Aniksdal. 49-åringen møtte mye motstand sist han var med, spesielt for sin skepsis til mørkhudede.

– Og så hadde dere med en fra... En kullsvart, hadde dere med dere. Men han hørtes koselig ut, sa han i programmet etter å ha stiftet nærmere bekjentskap med deltageren Banthata Mokgoatsane.

Etter å ha blitt bedre kjent med Mokgoatsane modererte han seg imidlertid noe.

– Når det gjelder Banthata, som jeg holder litt avstand til, så har holdningen min kanskje endret seg bittelitt. Det var kjekt å omgås den type folkeslag, uttalte han.

Nå møter Aniksdal Jasdeep Singh, som er født i Drammen, men som har indiskfødte foreldre.

– Det er gøy så langt. Alle her er trivelige folk, selv om jeg reagerte litt da jeg så han norske med en annen hudfarge. Jeg har ikke slike folk i omgangskretsen min. Jeg har ingenting imot «gule» eller «blå» mennesker, og er absolutt ingen rasist. Jeg er bare ikke vant til det fra der jeg bor. Det handler ikke om at jeg ikke liker dem, sier han til VG.

Da VG var til stede på «Torpet» for å møte de nye deltagerne, gikk det ikke lange tiden før ryktene begynte å gå om at Frank var litt «redd» for Jasdeep.

– Er du redd for ham?

– Ja, jeg stoler ikke på fremmede folk og er bare litt skeptisk av meg. Men han virker grei, forteller eks-»Farmen»-deltageren med et smil.

Han understreker at han har bare godt å si om sin konkurrent, og at hans syn kun farges av at han er født og oppvokst på på bygda, med bare etnisk norske rundt seg.

– Jasdeep bare ler av at jeg er så skeptisk. Han er en trivelig kar, en skikkelig skøyer, skryter 49-åringen.

SKAL DRIVE GÅRD: Jasdeep Singh, Eunike Hoksrød og Frank Tore Aniksdal deltar i «Torpet». Her vil den som ryker ut av «Farmen» hver uke også havne. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Men er du ikke redd for at folk skal oppfatte deg som en rasist?

– Jo, men jeg bryr meg ikke om hva folk tror jeg er. Folk kan nok fort oppleve meg som noe annet enn jeg er, fordi jeg ofte sier litt feil ting her og der. Sist jeg var på «Farmen» trodde jo mange at jeg var rasist da også, jeg møtte mange hissige mennesker etterpå. Men jeg fortalte dem bare at jeg absolutt ikke er rasist. Sånn er jeg ikke laget.

Til VG sier Jasdeep Singh at han ikke er i nærheten av å ta seg nær av Aniksdals holdninger.

– Ha ha, Frank sa det jo ganske tydelig: Gul eller blå, jeg liker alle. Spøk til side: Han har vært veldig fin med meg. Jeg tror bare han holder igjen litt, han vet ikke helt hvor han har meg. Jeg tar meg ikke nær av det, noe av det er nok et spill for galleriet også. Jeg må jo bare tulle tilbake, mener han.

– Jeg synes ikke dette er rasistisk. Jeg føler det er mer en form for uvitenhet. Det er mer en bygdegreie han spiller på. Så tester han om jeg går inn under de fordommene han har. Det går helt greit for min del. Man må ta Frank for den han er. Frank er Frank.

Da VG var på plass på «Torpet», var det tydelig at gården inneholder flere kristne elementer. Og det spørs vel om lite kristne Frank Tore ikke også hisser på seg det kristne miljøet med sine påfunn. Det tok nemlig ikke mange timene før han tok grep der inne.

– Jeg kan ikke begynne å ta ned bilder og slikt, men da jeg så at det hang et kors over sengen min bestemte jeg meg for å henge underbuksa mi over det. Så slipper jeg i hvert fall å se på korset. Det gidder jeg bare ikke.

– Hvordan tror du det kristne miljøet vil reagere på det?

– Det kan godt være de reagerer, men det mener jeg at jeg må få lov til. Kristne folk er fine folk de også, men å plassere Jesus over senga mi? Jeg kaller det eventyr, jeg, forteller Frank, som har bestemt seg for å gjøre en helt annen figur enn sist han var å se på TV 2.

– Sist tok jeg «Farmen»-oppholdet som en ferie, jeg skulle ikke gjøre en skit. Derfor ble jeg også stemplet som en lat mann fra Jæren. Denne gangen er jeg innstilt på å jobbe. Så lenge de andre vasker klær og lager mat er jeg fornøyd. Jeg kan heller gjøre tyngre arbeid, sier han til VG.

