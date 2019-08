POPULÆR BLOGGER: Sophie Elise. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sophie Elise blir roastet: – Jeg tror på åpenhet

SENTRUM SCENE (VG) Det er 1300 mennesker samlet på Sentrum Scene for å se blogger Sophie Elise Isachsen (24) bli roastet av Norges gjeveste komikere.

– Altså, jeg får jo kritikk hele tiden. Men det noe annet hvis det er morsomt! Alt som kommer i humor kan jeg sette pris på, sier Sofie Elise til VG.

«Rikets roast» finner sted fredag kveld på Sentrum Scene. Stian Blipp, Siri Kristiansen, Jonis Josef, Morten Ramm, Ole Soo, Steinar Sagen og Else Kåss Furuseth skal bruke kvelden på å på humoristisk vis «roaste» influenseren Sophie Elise Isachsen.

Isachsen er vant til å møte kritikk. Det var i våres det virkelig stormet rundt henne angående åpenheten hun viste på bloggen, hvor hun senere stilte opp i debatten på NRK.

– Sånne ting er jo en prosess hvor man har veldig mye å tenke på, men nå går det fint.

Åpenhet

I kveld er hun nemlig bare spent på hva som vil møte henne på scenen. Det verste som kan skje er om det blir tatt opp noe hun ikke er klar over selv, og at alle roasterne gjør et poeng ut av det.

– Men dette er jo et trygt miljø! Og jeg klarer helt klart å holde masken utover kvelden, sier Isachsen.

Bloggeren er kjent for sin åpenhet rundt diverse temaer. Det gjelder alt fra klima og miljø til personlig stil og utseende.

– Jeg tror på åpenhet. Det er riktig for meg.

– Hvor lenge kommer du til å fortsette med denne åpenheten?

– Ikke så lenge. Jeg trenger å være privat også. Det er ikke egentlig slitsomt å være åpen, men på et punkt vil jeg nok begynne å tenke mer på det personlige.

– Jeg er meg

For det er temaer hun går lei av å snakke om i det offentlige rom.

– Som sagt, jeg får jo kritikk for alt. Og hvis man er så jævlig lei av at influensere snakker for mye om operasjoner, slutt å ta det opp hele tiden. Nå er jeg på Sentrum Scene og skal gjøre noe jævlig rått, og likevel er det fortsatt «rumpa di, puppene dine». Og jeg stiller jo i seriøse debatter, jeg svarer på kritikken i egne innlegg, men jeg må også få finne min vei, forteller bloggeren.

Hun forklarer at hun ikke bare vil være en person, eller en influenser.

– Jeg er meg! Jeg er her for å være åpen og ærlig, og det er det jeg prøver å være. Har jeg skjult ting fordi jeg har tenkt det er riktig? Ja. Har jeg prøvd og feila? Ja. Og det er kanskje derfor jeg er lei av å snakke om de tingene, fordi jeg har ikke lov til å si en ting nå og så endre mening om et år. Man blir holdt ansvarlig hele tiden, sier Isachsen.

Og i kveld skal hun bli holdt ansvarlig på humoristisk vis.

– Dette er en køddete greie i et trygt rom. Og jeg gleder meg veldig til å være køddete på scenen og tulle med de andre. Det er jo også meg.

