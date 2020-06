EKTEPAR: Julianne Nygaard og Ulrik Nygaard, her under et intervju med VG i 2017. Foto: Fredrik Solstad, VG

Julianne «Pilotfrue» Nygaard beklager bildekommentar

Den kjente influenceren (30) postet kommentar under bilde av seg selv og ektemannen på «Blacktuesday». Det angrer hun på.

Teksten under sorthvitt-bildet fikk nemlig mange til å tenne på alle plugger.

«Føler det passer bra med litt b l a c k and white love i feeden i dag. Throwback til mine første minutter som forlovet med min kjære», skrev Nygaard, best kjent under bloggernavnet Pilotfrue tirsdag.

Motstanden lot ikke vente på seg, og bloggeren har fått kommentarer hun betrakter som drapstrusler.

– Jeg har fått sjokk de siste dagene over hvor mye hat jeg har mottatt etter jeg postet det. Jeg blir faktisk redd, forteller Julianne Nygård til «God kveld Norge».

Beklager

Nygaard har siden korrigert teksten under bildet og fjernet referansen til «Blacktuesday». Men bildet ligger der fortsatt.

Senere postet hun et nytt bilde, fem hjerter på sort bakgrunn. Der beklager hun og sier at det aldri var meningen å støte noen.

«Jeg ønsket å dele litt kjærlighet i alt dette hatet», skriver influenseren, blant annet kjent fra «Bloggerne», og ber mennesker tenke over hvordan de kommenterer.

Torsdag kveld postet Nygaard et nytt bilde av seg selv med teksten: «Nok en gang, UNNSKYLD».

Lukket konto

George Floyds død som følge av en voldelig pågripelse av tre politimenn, har satt verden i kok, og sosiale medier flommer over med reaksjoner.

Bare de 57.000 følgerne kan se Piltofrues post, for Instagram-kontoen er lukket for andre. Den opprinnelige kommentaren rakk imidlertid å spre seg og blir harselert med av andre Insatgram-kontoer.

– Jeg har merket det ekstremt de siste dagene og det har fortsatt ikke roet seg, jeg vet ikke hvor det skal ende, forteller 30-åringen til «God Kveld Norge».

Bloggpause

30. mai, tre dager før den omstridte posten, skrev ettbarnsmoren på bloggen sin at hun tar en pause.

«Det jeg skal fortelle nå er egentlig ikke så dramatisk som det høres ut som. Jeg hadde likevel aldri trodd at jeg skulle skrive disse ordene og merker at hjerteslagene går fort, men etter mye frem og tilbake har jeg bestemt meg for å ta en pause fra bloggen. Jepp, jeg tar en pause fra bloggingen og jeg er usikker på om jeg noen gang kommer tilbake. Time will show.»

VG har ikke lykkes i komme i kontakt med Nygaard.

Publisert: 04.06.20 kl. 21:57

