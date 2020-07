KIM KARDASHIAN: Verdt mye – men ikke en milliard dollar, sier Forbes Magazine. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Forbes: Kim Kardashian er ikke dollarmilliardær

Kort tid etter at de trakk lillesøster Kylie Jenner (22) milliardærtittel, har Forbes også ettergått Kim Kardashian Wests nye dollarmilliardær-tittel.

Mandag kunngjorde skjønnhetsgiganten Coty at de kjøpte 20 prosent av Kim Kardashian West sminkefirma KKW Beauty for 200 millioner dollar. Coty satte verdien til Kims selskap til en milliard dollar.

På Twitter kom gratulasjonen fra ektemannen Kanye West. Sammen med et bilde av blomster og grønnsaker gratulerte han kona med å «offisielt være en dollarmilliardær».

Kort tid etter kom finansmagasinet Forbes med en artikkel hvor de anslår at Kim Kardashian er verdt bare 900 millioner dollar, noe som betyr at hun ikke er en del av dollarmilliardær-gjengen ennå.

Dette er ikke første gang Forbes ettergår Kardashian-klanens penger. Etter å ha først utnevnt Kylie Jenner (22) til verdens yngste dollarmilliardær trakk magasinet hennes «milliardærtittel» i slutten av mai.

Forbes skrev at bakgrunnen for Jenners antatte formue er selskapet Kylie Cosmetics, som hun solgte 51 prosent av til skjønnhetsgiganten Coty for over 5,4 milliarder kroner. Ifølge magasinet avslører dokumenter fra salget at selskapet er mye mindre og mindre lønnsomt enn tidligere antatt.

Forbes hevder videre at Kylie Jenners selvangivelser trolig er forfalsket for å skape et inntrykk av at hun er rikere enn hun er, noe som fikk Jenner til å rase.

– Er dette bevisene deres? Dere bare antok at de var forfalsket? Virkelig, hva er det jeg egentlig leser.

Fikk heste-kjeft

Men at reality-familien er mye verdt er det ingen tvil om, og Kim Kardashian West deler ofte bilder fra sitt luksuriøse liv. På tirsdag la hun ut en Twitter-melding og bilde av en Frieser-hest, som er kjent for å være svært eksklusiv og dyr hestetype.

– Møt hesten til North (datteren, journ.anm.). Vi har 14 vakre Frieser-hester på ranchen.

Dette førte til flere sinte kommentarer. Nettstedet Mic skriver at det å poste om datteren North West sin «flokk med glansede showponnier» ikke egner seg under en global pandemi.

Ekteparet Kardashian West kjøpte ranch i Wyoming i september, skriver Business Insider.

