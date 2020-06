«Paradise Hotel»-Yasmine sa hun ville beholde premien selv – var en spøk

Yasmine San Miguel Moussaoui (22) vant hele summen på 500.000 kroner selv, men kunngjorde etter finalen at hun skulle dele ut store deler av potten. Så sa hun at planene hadde endret seg.

– Jeg har bestemt meg for å beholde de 500.000 som jeg vant på PH («Paradise Hotel» journ.anm.) selv, sa Yasmine San Miguel Moussaoui (22) i en instastory tirsdag kveld.

Det hele var en del av en plan for å lure vennene fra «Paradise Hotel», noe hun også lykkes i. I en Youtube-video ringer hun til de hun lovet å dele pengepremien med, for å fortelle at hun ønsker å beholde hele summen selv.

– Og jeg trodde du sa at du ikke brydde deg om penger, hører man blant annet Karl Fredrik Førli si i videoen.

Deles med makker og gode hjelpere

Moussaoui kastet kula i bakken på 500.000 kroner under «troskapstesten» under årets finale i «Paradise Hotel». Sekundene som fulgte etter at kula gikk i tusen knas var dramatiske. Finalepartner Karl Fredrik Førli var sjokkert. Men så kunngjorde Moussaoui at hun skal dele pengene med makkeren og de som hjalp dem å komme til finalen.

VANT: Yasmine Moussaoui (21) og Karl Fredrik Førli (20) stakk av med seieren i den tolvte sesongen av «Paradise Hotel». Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Moussaoui sa i finalen at hun ville gi 25.000 kroner til hver av de fem deltagerne som stemte på henne og Førli. Resten ville hun dele likt med vinner-makkeren, 187.500 kroner på hver.

– Jeg hadde ikke planer om å dele en mulig gevinst da jeg sjekket inn, men det føltes riktig å dele med dem som støttet oss slik at vi kom til finalen. Derfor lagde jeg en hemmelig plan, sa Moussaoui til VG etter finalen.

Hun sa den gang at hun ønsket å investere pengene innen en karriere i rampelyset.

Rettelse: VG skrev først at Moussaoui hadde gått bort fra planen om å dele store deler av pengepotten med finalepartner Karl Fredrik Førli og de som stemte henne og Førli frem til seieren. Dette opplyste Moussaoui på sin Instagram-profil og hun bekreftet også dette til VG. Det viste seg senere å være en del av en spøk på Moussaouis Youtube-profil. VG har vinklet om artikkelen og fjernet den fra VG.no-fronten. Endringen ble gjort 30.06.2020 klokken 20.52.

Publisert: 30.06.20 kl. 19:42 Oppdatert: 01.07.20 kl. 00:14

