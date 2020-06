«Paradise Hotel»-vinner snur om finalepenger – beholder alt selv

Yasmine San Miguel Moussaoui (22) vant hele summen på 500.000 kroner, men kunngjorde etter finalen at hun skulle dele ut store deler av potten. Nå røper «Paradise Hotel»-vinneren at hun beholder pengene selv.

– Jeg har bestemt meg for å beholde de 500.000 som jeg vant på PH («Paradise Hotel» journ.anm.) selv, sier Yasmine San Miguel Moussaoui (22) i en instastory tirsdag kveld.

– Det har vært helt jævlig å informere deltagerne som skulle få penger om dette, og det er noe jeg har kviet meg veldig til å gå ut med offentlig. Men det er like greit at det er jeg som sier det først, sier hun i videoen.

Hun håper at valget blir respektert.

– Det er tross alt jeg som slapp kula på 500.000 kroner. De andre deltagerne har tatt dette både på godt og vondt. Det får bli en sak mellom meg og dem, sier hun avslutningsvis.

Skulle deles med makker og gode hjelpere

Til VG sier hun at hun nå har tatt valget om å beholde gevinsten på en halv million fordi hun har fått en mulighet utenlands som hun ikke kan takke nei til.

–Jeg fikk en så god mulighet som jeg rett og slett måtte ta. Ettersom jeg trenger ganske mye egenkapital til det velger jeg nå å beholde pengene selv.

Hun ønsker ikke på nåværende tidspunkt å dele hva denne muligheten er, annet enn at det er en stor mulighet for hennes fremtid. Hun erkjenner at virkeligheten innhentet henne etter reality-oppholdet.

– Når man er i Mexico-bobla er det lett å love både det ene og andre, man legger bort litt av fornuften sin inne på hotellet. Men så kommer man hjem igjen, lander litt og innser at det hele faktisk bare er et spill. Men det er klart det er kjipt å love bort noe man ikke kan holde.

Hun forteller at hun har fått blandet respons fra følgerne sine på Instagram.

– Jeg har fått positive meldinger fra folk som støtter meg og sier at «dette fortjener du» og «du var tøff nok til å kaste kula». Samtidig er det noen som kaller meg for et fælt menneske, og skriver at de håper jeg blir venneløs. Det er mye rart som tikker inn i innboksen. Jeg skjønner at dette skaper reaksjoner, jeg var forberedt på det. Men jeg mener likevel at man må respektere valget mitt.

VANT: Yasmine Moussaoui (21) og Karl Fredrik Førli (20) stakk av med seieren i den tolvte sesongen av «Paradise Hotel». Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Moussaoui kastet kula i bakken på 500.000 kroner under «troskapstesten» under årets finale i «Paradise Hotel». Sekundene som fulgte etter at kula gikk i tusen knas var dramatiske. Finalepartner Karl Fredrik Førli var sjokkert før Moussaoui kunngjorde at hun skal dele pengene med makkeren og de som hjalp dem å komme til finalen.

Se videoen av reaksjonene øverst i saken.

Moussaoui sa i finalen at hun ville gi 25.000 kroner til hver av de fem deltagerne som stemte på henne og Førli. Resten ville hun dele likt med vinner-makkeren, 187.500 kroner på hver.

– Jeg hadde ikke planer om å dele en mulig gevinst da jeg sjekket inn, men det føltes riktig å dele med dem som støttet oss slik at vi kom til finalen. Derfor lagde jeg en hemmelig plan, sa Moussaoui til VG etter finalen.

Hun sa den gang at hun ønsket å investere pengene innen en karriere i rampelyset.

