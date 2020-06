VAR ET PAR: Linnea Widmark og Benjamin Ingrosso, her avbildet i 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Benjamin Ingrossos ekskjæreste: – Bruddet gjorde meg lykkelig

Linnea Widmark (24) avslører at hun ville ut av forholdet med den svenske artisten Benjamin Ingrosso (22) et år før det tok slutt.

I seks år hadde Ingrosso og Widmark et av-og-på-forhold. De to ble først sammen da de var henholdsvis 14 og 15 år gamle.

Etter bruddet skrev Ingrosso et helt album om kjærlighetssorgen. Han har flere ganger uttalt seg åpenhjertig om bruddet og hvordan han har slitt med å komme over ekskjæresten.

Nå har også ekskjæresten uttalt seg om bruddet, ett år etter at det var et faktum. I et intervju med psykologen Jamie Sanchez Barcelo forteller Widmark at hun er glad for at forholdet tok slutt.

– Da ekskjæresten min og jeg gjorde det slutt ble jeg lykkeligere enn jeg hadde vært på mange år. Jeg var så glad, ettersom jeg ville ut av forholdet et helt år før det ble slutt, sier hun i intervjuet som er publisert på YouTube.

Her forteller hun også åpenlyst om at hun ventet lenger enn hun burde med å avslutte det, fordi forholdet gjennom seks år hadde blitt en trygghet for henne.

Ny mystisk kjæreste

Widmark får også spørsmålet om hva hun ser etter i et forhold. 24-åringen svarer at det viktigste for henne er respekt, humor og at man stiller opp for hverandre.

Det kan imidlertid se ut som at 24-åringen har funnet nettopp det. Widmark deler flittig bilder fra sitt hverdagsliv i Costa Rica, som hun flyttet til etter bruddet. Hun har blant annet lagt ut bilde av en frokost som «hun og kjæresten spiser nesten hver dag», skriver hun. Det er ikke kjent hvem hennes utkårede er. Den svenske avisen Expressen har døpt ham til hennes «mystiske kjæreste».

Benjamin Ingrosso åpnet seg nylig opp i et intervju med VG om prosessen med å begynne å date igjen. I intervjuet røpte han også at han har hatt hyppig kontakt med norske jenter.

– Jeg sitter ikke og tenker at jeg må ha en kjæreste, men jeg tar det som det kommer, sier han i intervjuet.

Benjamin er sønn av skuespiller og sanger Pernilla Wahlgren (52) og hennes eksmann Emilio Ingrosso (54), danser og komponist.

Siden 2016 har Pernilla Wahlgren vist frem familielivet i realityserien «Wahlgrens verden». Der har fansen også kunne følge paret, og Widmark har ved flere tilfeller figurert i familiens serie, blant annet i en episode der hun er med familien Wahlgren til Italia.

Publisert: 01.07.20 kl. 02:33

