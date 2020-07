INFLUENCER: Isabella «Blondinbella» Löwengrip på en galla i Stockholm i 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Isabella Löwengrip forelsket: – Kribler i hele kroppen

Etter et halvt år som singel, har den svenske bloggdronningen (29) fått en ny mann i livet sitt.

I et fersk blogginnlegg under tittelen «Livet snur plutselig», skriver Löwengrip at hun har truffet en fantastisk person som gjør henne lykkelig.

«Jeg kommer til å presentere ham for dere senere. Han er så fin, og jeg er så forelsket», lyder det fra 29-åringen.

Det har gått om lag seks måneder siden forholdet mellom Löwengrip og den 23 år eldre entreprenøren og milliardæren Erik Selin (52) tok slutt. Influenceren forklarte da at kjærligheten utviklet seg til vennskap.

Omtrent på samme tid gikk hun på en mental smell og endte på sykehus.

– Tenåringsfølelser

Men nå blomstrer kjærligheten for fullt på nytt. Löwengrip forteller at årsaken til at bloggen er «litt kjedelig i disse dager», er at hun og hennes nye flamme tilbringer nesten all tid med hverandre. Og enn så lenge er det begrenset hvor mange bilder hun vil dele med omverdenen.

«Jeg har følt meg så harmonisk samtidig som det kribler i hele kroppen. Sånne tenåringsfølelser som jeg hadde glemt hvordan kjennes. Tenk at de fortsatt finnes langt der inne», skriver hun og legger til at dette er den beste sommeren hun har hatt noensinne.

– Ferie hele året

Löwengrip beskriver late sommerdager med bading, sol, båtturene, gode venner og hennes to barn fra et tidligere forhold. 29-åringen som tidligere har innrømmet hvordan hun presset seg altfor i jobben, har roligere tider etter at millionimperiet hennes kollapset.

«Hele året har jo vært en ferie for meg, men likevel føles dette som en ordentlig ferie», skriver hun.

I fjor var influencer-veteranen åpen på bloggen om at hun fikk oppfølging av profesjonelle, og at hun trengte beroligende piller. Både karrieremessig og på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent.

Da jobbsuksessen snudde i fjor høst, skjedde ting fort. I desember ble selskapet hennes Hermine Hold begjært konkurs. Löwengrip Invest er nedlagt, og det kriserammede sminkeselskapet Löwengrip Beauty er solgt til norske Dermanordic.

Löwengrip, også kjent som Blondinbella, måtte selge luksusvillaen hun kjøpte kun ett år tidligere. Nå bor hun i et nytt hus, som er halvparten så stort.

Svenske medier har dekket Löwengrips økonomiske nedtur bredt. Selv hevder Blondinbella at det var en avisartikkel som hevdet at hun jukset med tall, som var starten på kollapsen.

Nylig ble det også kjent at Löwengrip har inngått avtale med Petter Stordalens forlag om å skrive bok.

