Etter 25 år tegner «Larsons gale verden»-skaperen igjen

Serietegner Gary Larson returnerer til hulemenn, romvesener og kyr som går på to bein, men han nøler med å kalle det et comeback for «Larsons gale verden».

– Jeg vil ikke forlede noen her. Dette er ikke en gjenoppstandelse av daglige «Larsons gale verden»-striper. Ikke helt, skriver Larson i et blogginnlegg på sitt eget nettsted.

Larson pensjonerte både seg selv og tegneseriestripen, som på originalspråket heter «The Far Side», i 1995. Da hadde han produsert vitsetegninger siden 1979.

25 år etter, og nå skriver Larson at han har begynt å tegne igjen. Sammen med innlegget er vedlagt tre striper med et umiskjennelig «Larsons gale verden»-preg.

Ble inspirert

Den plutselige inspirasjonen er takket være teknologien, skriver han.

– For få år siden bestemte jeg meg for å prøve et digital tegnebrett. Jeg fikk tak i en, fyrte den opp, og vips, noe fullstendig uventet skjedde: I løpet av et lite øyeblikk var det gøy å tegne igjen. Passende nok var det første jeg tegnet en huleperson, skriver Larson, som i august fyller 70 år.

Den prisbelønte serien, som ofte består av én enkel vitsetegning, er preget av absurde, tidvis morbide og usannsynlige situasjoner. Hulemennesker eller dyr med menneskelige egenskaper går igjen.

Ikke minst har serien inspirert utallige andre tegneserieskapere, også her i Norge gjennom «Pondus»-skaper Frode Øverli og hans «Rutetid».

Langtlevende

I Norge debuterte «Larsons gale verden» i det månedlige heftet Pyton i 1986, og var fast biserie i Tommy og Tigern fra 1989 til 1992, ifølge Store Norske Leksikon.

I 1992 var serien blitt så populær at den fikk et fast månedshefte i Norge. Her debuterte flere norske tegneserier som siden har blitt svært populære, som «Nemi» og «Kollektivet». Siden den gang har serien stadig blitt trykket opp i nye album- og julehefteformat.

Om skal dømme etter Larsons blogg, kan fansen vente seg flere nye striper ut over de første tre.

– Jeg har kaffe, jeg har denne kule innretningen, og jeg har ingen frister. For å sitere Sherlock Holmes – «the game is afoot», avslutter Larson.

