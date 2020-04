BEKYMRET: Gard Bjørnstjerne Eidsvold er alvorlig bekymret på vegne av norsk kulturliv og savner en mer handlekraftig kulturminister i disse coronakrisetider. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Gard B. Eidsvold til Abid Q. Raja: – Jeg er redd

Den profilerte skuespilleren med følelsesladd innlegg på Facebook; hele kulturbransjen etterlyser nå tiltak fra kulturministeren.

«Kjære kulturminister!

Jeg så deg på TV med ny frisyre og pen dress. Du så glad ut. Jeg er ikke glad. Jeg er redd. Du kan se dette som et rop om hjelp fra en engstelig skuespiller og ansvarlig produsent for en liten friteatergruppe. Jeg er engstelig fordi jeg lurer på hvordan fremtiden vil bli».

Slik starter Gard B. Eidsvold sitt innlegg på sin egen Facebook-side der han går kraftig ut mot det han mener er kulturminister Rajas forsømmelse overfor aktører i kultursektoren som er rammet av arrangementsforbud i kjølvannet av coronakrisen.

«Og jeg trodde det var du som hadde jobben med å trygge meg i denne alvorlige situasjonen. Men hvor er du egentlig»? fortsetter Eidsvold.

Tidlig torsdag ettermiddag nærmet innlegget seg 900 likes og var delt hele 222 ganger av Eidsvolds venner, deriblant skuespillerkollega Pia Tjelta.

– Jeg er overrasket over responsen, men det tyder på at man traff en eller annen blodåre både i bransjen og ute hos folket, sier Gard B. Eidsvold til VG.

– Jeg prøver å være løsningsorientert nå som frykten begynner å innta leiligheten og kjelleren. Nå må Regjeringen ta oss på alvor. Kulturministeren må ta av seg dressen og ta på arbeidsklærne. Han burde stå i frontlinjen for oss, men jeg opplever at han ikke er til stede når vi trenger han, sier Gard B. Eidsvold til VG.

I innlegget kommer han med fem konkrete forslag til kulturminister Abid Q. Raja, ettersom han ikke finner Raja selv, som han skriver.

«Du er fin på håret nå, men burde du ikke egentlig stå der svett og utslitt etter dager i kamp for oss og alt vi representerer? Skitten og tilsølt av runder med finansministeren og Erna og gud vet hvem, skulle du stått der og viftet med redningsaksjoner og støtteordninger som trygger oss. Ikke med en ny frisyre, først og fremst, skriver Gard B. Eidsvold.

Det er ikke bare Eidsvold som er provosert av den famøse seansen med kulturministeren i frisørstolen sist uke. Også Ivar Bjørnson fra Enslaved – som i tillegg er bedriftseier i kulturleverandør-sektoren og styreleder i artistorganisasjonen GramArt – merket seg at Raja fikk stusset håret.

– At øverste ledelse i Kultur-Norge ikke får klippet seg under krisen kan da fanden steike meg ikke være det vi skal sitte igjen med fra kulturkrisen 2020, smeller det fra Ivar Bjørnson.

– Det skal vel ikke mye fantasi til å skjønne at det er i ferd med å forsvinne en hel sektor i næringslivet: de som leverer lyd, lys, backline, mannskap og infrastruktur til kultur, sier han.

PROVOSERT: Enslaved-sjef og styreleder i GramArt, Ivar Bjørnson. Foto: Christian Misje

– Nå haster det – og for mange er det de facto i ferd med å bli for sent – med å utvide den såkalte «krisepakken». Nå er tiden inne for å se det store bildet; vil vi ha en total musikknæring i live etter krisen? spør Bjørnson retorisk.

VG har bedt kulturminister Abid Q. Raja og Kulturdepartementet om kommentar i denne saken, uten å få svar. Det er ventet at kulturministeren vil være til stede under Regjeringens daglige pressekonferanse i ettermiddag, men da for å svare på om det også blir utvidet arrangementsforbud for samlinger under 500 personer.

Store deler av kulturlivet etterlyser nå neste steg av en kompensasjonsordning. Den forrige potten på 300 millioner kroner gjelder for arrangementer frem til 1. mai. Det er foreløpig ikke bebudet en ny pakke etter at forbudet ble forlenget til 1. september.

Organisasjonene Creo, Virke og Norske konsertarrangører har blant annet gått sammen om et bekymringsbrev til departementet. De har tidligere antydet at tapene kan komme til å overstige tre milliarder kroner.

Tidligere denne uken etterlyste også det frivillige Norge tiltak.

– Musikkfrivilligheten alene tapte over 350 millioner i mars og april, og én milliard ut august om det fortsetter slik, skrev styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, på bransjestedet Ballade.

I en pressemelding fra Frivillighet Norge torsdag skriver generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen at «frivillige organisasjoner taper milliarder på corona-situasjonen».

Onsdag møtte Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund kulturministeren til krisemøte. De omtalte møtet som «konstruktivt» i etterkant.

