UVENTET SAMARBEID: Fredag slapp Sophie Stray Spetalen ut låt sammen med verdensstjernen Alan Walker.

Sophie Stray Spetalen og Alan Walker slapp låt sammen: − Starten på et samarbeid

Denne nye popduoen kom overraskende på fansen. Sophie Stray Spetalen (19) og Alan Walker (25) har sluppet låten «Land Of The Heroes».

– Kan ikke kommentere på nåværende tidspunkt dessverre, utover å bekrefte at dette er starten på et samarbeid mellom Alan Walker og Sophie Stray, skriver Alan Walkers manager, Gunnar Greve, i en SMS til VG.

Fredag slapp Sophie Stray Spetalen, som går under artistnavnet Sophie Stray, ut singelen «Serve You».

I forkant av lansering har 19-åringen delt flittig smakebiter av sangen for sine 78.000 følgere på Instagram.

Men det følgerne ikke var forberedt på, var at hun skulle slippe to låter. Overraskelsen ble låten «Land Of The Heroes» sammen med verdensstjernen Alan Walker.

Da VG spør Gunnar Greve om dette betyr at de to kommer til å lage mer musikk sammen, svarer han:

– Ingen kommentar, etterfulgt av et smilefjes.

VG har vært i kontakt med Stray, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt, og henviser til Greve.

Debuterte som 14-åring

Stray er datteren til investor Øystein Stray Spetalen (60), som er en av Norges rikeste, med en formue på seks milliarder kroner, ifølge Kapital.

Milliardærdatteren slapp sin første singel sammen med plateselskapet Sony Music Norge allerede som 14-åring.

I et tidligere intervju med D2 Magasinet åpnet Stray, som på den tiden var 18 år gammel, seg om hva hun ville gjøre i fremtiden – blant annet at hun ønsket å ta en sjanse ved å satse på artistkarrieren.

– Sannheten er at med musikk har man kanskje én prosent sjanse for å lykkes. Og det vet jeg veldig godt. Men jeg vil fremdeles ta den sjansen. Med utdannelse så har jeg et sikkerhetsnett. Hvis det ikke går, kan jeg bli advokat. Det er grunnen til at jeg hele tiden sjonglerer mellom musikk og skolearbeid, sa hun til D2.

Siden den gang har hun delt flere sangvideoer på TikTok og på Instagram.

Trer frem i rampelyset

Både Stray, og storesøsteren Jenny Stray Spetalen (20), har de siste årene blitt mer synlige i offentligheten gjennom sosiale medier.

I juni var de begge på den gule løperen til motemagasinet Elles sommerfest.

Samtidig har 19-åringen den siste tiden vært å se sammen med influencer Oskar Westerlin (25) gjennom sosiale medier.

Se intervjuet om hvordan de ble kjent:

