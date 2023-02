Elijah Wood spilte hobbiten Frodo Baggins i de tre Ringenes Herre filmene. Her er han i den siste filmen, «Atter en konge».

Ny «Ringenes Herre»-film på vei

Det har blitt signert en samarbeidsavtale om å lage nytt innhold basert på J. R. R Tolkiens «Ringenes Herre» og «Hobbiten». Allerede i 2024 skal det komme en ny film.

– Vi er begeistret over å kunne starte denne reisen sammen med New Line Cinema og Warner Bros, som vil bringe Tolkiens enestående verden tilbake til det store lerretet på nye og spennende måter, sier administrerende direktør i det svenske selskapet Embracer Group, Lee Guinchard, i en pressemelding.

Dette skjer etter at Warner Bros på torsdag annonserte at de har signert en avtale med Embracer Group, som eier filmrettighetene til Tolkiens verker, skriver CNN.

I pressemeldingen heter det at New Line Cinema, Warner Bros og Embracer Group har inngått en flerårig avtale om å samarbeide på innhold basert på Ringenes Herre og Hobbiten.

Fansen trenger imidlertid ikke å vente lenge. Selskapene er nemlig inne i produksjonsfasen av animasjonsfilmen med det engelske navnet «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim», heter det i pressemeldingen.

Filmen skal finne sted 183 år før historien i Ringenes Herre, og skal etter planen vises på kino i 2024.

Ringenes Herre og Hobbiten har tidligere blitt filmatisert i to trilogier, herav førstnevnte utvilsomt er den mest populære blant fansen.

I 2022 kom tidenes dyreste TV-serie, som også er basert på Ringenes Herre-universet.

I pressemeldingen sier Guinchard at de i arbeidet vil hedre fortiden, men også se inn i fremtiden.

– Til tross for det store omfanget og alle detaljene som er kjærlig innpakket i de to trilogiene, er det enorme og komplekse Tolkien-universet stort sett uutforsket på film, sier Guinchard.

I 2001 kom den første Ringenes Herre-filmen, «Ringens brorskap», distribuert av New Line Cinema og regissert av Peter Jackson.

To år senere kom Ringenes Herre-filmen «Atter en konge». Denne vant hele elleve oscarstatuetter, og ble sammen med «Ben-Hur» og «Titanic» den filmen som har flest oscarstatuetter gjennom tidene.

Totalt har Ringenes Herre-trilogien vunnet 18 oscarstatuetter.

