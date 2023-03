Gjør narr av Meghan Markles rasismeanklager i nytt stand up-show

Flere vitser gikk på bekostning av både Meghan Markle og det britiske kongehuset under komikeren Chris Rocks nyeste standup-show.

Lørdag kveld gjorde komikeren Chris Rock (58) Netflix sin første livesending noensinne, med sitt nye stand up-show «Chris Rock: Selective Outrage».

Den populære komikeren tok opp flere samfunnsaktuelle temaer, som abort, såkalt «wokeness wokenessOpprinnelig et afrikansk-amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. I nyere tid har ordet blitt hyppig brukt av støttespillere som ønsker å vise at de er informert og oppmerksom på rasisme, sexisme og sosial forskjellsbehandling, gjerne rettet mot minoriteter over hele verden.», rasisme i USA – og hertuginnen av Sussex Meghan Markle (41).

Flere medier har omtalt saken, deriblant People og Independent.

Under showet langet han ut om hvordan han mener folk stadig prøver å være ofre selv om de vet at de ikke er det. Han trakk spesifikt frem Meghan Markle.

– Hun går på Oprah og klager: «Jeg visste ikke hvor rasistiske de var», som om hun ikke vet... Det er kongefamilien! utbrøt han, før han fortsatte:

– Har du ikke googlet disse «motherf****erne»? Det er de originale rasistene! De oppfant kolonialisme. De er «The Sugarhill gang» av rasisme.

Rock viste til prins Harry og Meghan Markles intervju med Oprah Winfrey i 2021, hvor ekteparet åpnet opp om det de mente var rasistiske holdninger i det britiske kongehuset.

Han hevder også at «noe av det hun gikk gjennom var ikke rasisme», men det han kaller «svigersdritt».

– Når hun klager, sier jeg: Hva faen snakker hun om?

Han gjør deretter narr av ekteparets påstander om at kongefamilien hadde uttrykt bekymring over hvor mørk hud sønnen deres Archie ville få.

Rock sier han mener det ikke er rasistisk, og tuller med at selv svarte mennesker er opptatt av det.

Ekteparet har ikke kommentert Rocks standup-show.