PRISVINNENDE: Her er bandet fotograferf i 2017. Fra venstre til høyre: Nick Banks, Candida Doyle, Mark Webber, Steve Mackey og Jarvis Cocker. De vant da en pris for en fremragende samling låter.

Steve Mackey i Pulp er død

Bassgitaristen i Pulp, Steve Mackey, er død. Han ble 56 år gammel.

Mackey var gitarist i det britiske rockebandet fra Sheffield. Han var en del av Pulp i det som regnes som brittpop-bandets mest suksessrike år, skriver The Guardian.

Han ble med i bandet i 1989 og var først en bidragsyter på deres tredje album, «Separations». Han fortsatte å spille på albumene som kom i fortsettelsen, inkludert «Different Class» og «His ’n’ Hers» som ifølge avisen er ansett som høydepunkter innen sjangeren på 90-tallet. Noen av deres mest kjente låter er Common People og Disco 2000.

– Min briljante, vakre mann

Hans kone, stylisten Katie Grand, annonserte dødsfallet på sin instagramkonto, hvor hun ifølge The Guardian blant annet skriver:

«Etter tre måneder på sykehuset, hvor han kjempet med all sin styrke og målbevissthet, er vi sjokkert og knust over at vi har sagt farvel til min briljante, vakre mann, Steve Mackey.»

Bandet omtaler også dødsfallet på sin egen Twitterkonto.

«Vår kjære venn og bassist Steve Mackey gikk bort i morges. Våre tanker går til familien og hans kjære. Ha en trygg reise, Steve», skriver Pulp.

BANDET I 2012: Fra venstre til høyre: Mark Webber, Steve Mackey, Candida Doyle, Nick Banks and Jarvis Cocker. Her fotografert backstage i forbindelse med et veldedighetsarrangement i Royal Albert Hall.

Varslet frafall på reunion-konserter

Bandet tok et avbrekk i 2002, men kom på banen igjen med live konserter verden over i 2011 og 2012. Mackey annonserte ifølge The Guardian i oktober 2022 at han ikke ville bli en del av deres reunion-konserter som er planlagt for sommeren 2023.

Han uttalte i den forbindelse at han var utrolig stolt over det bandet har skapt sammen og takket også fansen for å være en urolig fanbase.

I sin instagrampost, gjengitt av The Guardian, skriver hans kone også at:

«Steve var den mest talentfulle mannen jeg noen gang har kjent, en eksepsjonell musiker, produsent, fotograf og filmmaker. Han ble beundret av alle mennesker han møtte på sin vei i livet, på tvers av alle de kreative disiplinene han mestret».

I tillegg til sin kone, etterlater musikeren seg sin sønn Marley, sine foreldre Kath og Paul, og søsteren Michelle.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger