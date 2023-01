STOLT: – Jeg er veldig stolt over at prins Harry har stått opp mot rasisme, sier Durek Verrett til VG. Her sammen prinsesse Märtha i oktober.

Durek Verrett om prins Harrys rasisme-oppgjør: − Flere kongefamilier bør gjøre som kong Harald

– Jeg tror prins Harry har rett og er veldig glad for at han sier det offentlig. Jeg har snakket om dette i lang tid og ingen har lyttet til meg, sier Durek Verrett til VG.

Prinsesse Märthas kommende ektefelle svarer VG i et lydklipp, på spørsmål om hva han mener om prins Harrys hyllest av kong Harald.

VG skrev tidligere tirsdag at Prins Harry i et intervju med TV-kanalen ABC berømmer den norske kongen for å ha uttalt seg til forsvar for prinsesse Märtha Louises forhold til Durek Verrett og går foran i kampen mot rasisme.

Kong Harald har bedt om at den «bevisste og ubevisste rasismen» må stoppes.

– Verden må vite hvilken fantastisk og fremtidsrettet konge Norge har som kjemper mot rasisme og står opp for meg. Nå må andre kongelige familier også starte å snakke om rasisme. Det gir en stor mulighet for endring, sier Verrett blant annet.

Kong Harald tenker klokt om temaet, mener Durek.

– Ingen i norsk presse har tatt opp det kong Harald har sagt om rasisme, fordi ingen tror at dette er nyheter. Men dette er jo virkelig den største nyheten som finnes i verden, sier Verrett til VG nå.

I et innlegg på Instagram tirsdag kveld skriver Verrett også at han føler seg stolt over å ha en kommende svigerfar som den norske kongen.

– Ikke opprørt

På nyttårsaften gikk prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ut på sine Instagram-kontoer og kritiserte norsk presse for ikke å ha gitt nok oppmerksomhet til kong Haralds utsagn om rasisme.

De viste der til en pressemelding fra 8. november, i forbindelse med nyheten om at prinsessen skulle slutte å representere det norske kongehuset.

Der het det blant annet:

«De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt på sosiale medier, tar vi sterk avstand fra. Det er en styrke at Kongehuset reflekterer det etniske mangfoldet som finnes i Norge.

– Jeg er ikke opprørt over de som har opptrådt rasistisk overfor meg, men jeg ønsker å bistå med skolering for at de skal forstå at dette ikke handler om hudfarge, men at vi må finne måter å forstå hverandres kultur på, sier Verrett til VG.

– Førstehånds erfaringer

Videre sier han:

– I Norge later mange til å tro at så lenge du ikke bruker «n-ordet» så finnes ikke rasisme. Det er jo ikke sant. Rasisme kan finnes i mennesker, selv om de ikke selv ser innser det.

Verrett mener det er uheldig at folk ikke griper muligheten til å forstå hva rasisme er.

– Det er også fargede mennesker i Norge som later som om det ikke finnes rasisme, slik at de kan passe inn i det norske samfunnet. Jeg forstår selvsagt dette, men det tilfører ikke kampen mot rasisme noe.

Verrett sier han føler seg elsket og akseptert av kong Harald.

– Det gjelder også for Märtha. Å kunne fortelle foreldrene om rasisme hun selv har erfart og har måttet kjempe mot gjennom forholdet sitt med meg. Jeg vil rose både prins Harry og prinsesse Märtha for å være bevisste på følgene av sine hjerters valg. De har førstehånds erfaring i hva rasisme handler om fra ulike sider.