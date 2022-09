BESTEMOR OG BARNEBARN: Dronning Elizabeth og barnebarnet prins Harry i samtale etter et bryllup i Windsor Castle hvor begge deltok i mai 2019.

Prins Harry om dronning Elizabeth: − Evig takknemlig

Prins Harry hyller sin bestemor dronning Elizabeth i uttalelse hvor han slår fast at han er henne evig takknemlig.

Han minnes blant annet hva dronningen sa i forbindelse med at hennes ektemann, prins Philip gikk bort i fjor.

– Livet består, selvfølgelig, av siste farvel så vel som første møter.

Så henvender prins Harry seg direkte til sin avdøde bestemor:

– Bestemor, selv om denne siste avskjeden bringer oss stor sorg er jeg evig takknemlig for alle våre første møter, fra barndomsminner med deg, til da jeg møtte deg for første gang som min øverstkommanderende, til det første øyeblikket da du møtte min kjære kone og dine elskede oldebarn, sier han ifølge BBC.

– Og vi smiler, vel vitende om at du og bestefar er gjenforent nå, begge sammen i fred.

Dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel. Hun ble Storbritannias lengst regjerende monark. Hennes ektemann prins Philip døde 9. april 2021.

Prins Harry og hertuginne Meghan løsrev seg fra kongehuset i 2020 og flyttet til USA. I et intervju med Oprah Winfrey i fjor fortalte prins Harry om forholdet til familien, og at han føler seg sviktet av sin egen far.