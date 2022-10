– Helt sinnssykt hva jeg har gått gjennom

ADHD, utagerende festing og rus tok overhånd for Michelle Ullestad (27). Familien måtte ta et drastisk grep. Og da artisten fikk sin egen datter, endte det med innleggelse på psykiatrisk sykehus.

Aslaug Tangvald-Pedersen

Aurora Meløe (foto)

Hun sitter med bena i kors i et bamsehav og drar litt i håret på barbien til datteren. Selv husker hun ikke at hun hadde Barbie som barn. Hun tror de var for dyre.