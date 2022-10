SE MIN KJOLE: Christine Koht svingte seg i høstløvet bak Universitetet i hovedstaden – fargerikt pyntet for møtet med VG – og iført høye hæler for første gang på flere år.

Christine Koht: − Jeg er fri for kreft

At Christine Koht (55) skulle danse rundt i Universitetshagen i Oslo, lå ikke i kortene for tre år siden.

Catherine Gonsholt Ighanian

Aurora Meløe (foto)

Komikeren ser ut som hun gjorde før hun fikk påvist kreft med spredning for fire år siden. Men på spørsmål om hvor nært opp til sannheten det er, svarer Koht:

– Det er et stykke unna. Jeg er fortsatt veldig i alarm og tenker mye på døden. Jeg har den med meg og er redd for den. De fleste glemmer jo det i hverdagen. Jeg kan ikke det ennå. Det er for nært, sier Koht.

VG møter henne og forfatterkona Pernille Rygg (59) i en solfylt hovedstad få dager før de slipper boken «Dødsfrisk: Alle har sitt, stort eller litt».

De har skrevet den sammen.

EKTEPAR: Pernille Rygg og Christine Koht bor i Tønsberg, men har en hybel i Oslo. De elsker å smake på storbylivet iblant.

Før møtet har Koht svart på spørsmål fra VG over e-post.

– Tidligere kunne jeg greie både intervju og foto på samme dag, men ikke etter all den sinnssyke julingen jeg har fått på kropp og sjel, sier Koht.

Men uansett hvor stort alvoret er, er smilet og latteren aldri langt unna.

– Man må le for å overleve sinnssyke situasjoner. Hvis jeg ikke ler, så bare lider jeg. Da kommer jeg ikke ut av dette.

Koht smiler og synger mens hun danser for fotografen i hagen ved Universitetet. En ungjente kommer bort og ber om selfie. Det får hun.

– Du er så kul! sier jenta.

– Så koselig å høre! Jeg håper at jeg får leve lenger og får flere dager som dette, svarer Christine.

Rygg står på sidelinjen og hvisker til VG:

– Dette hadde jeg ikke sett for meg for en stund siden.

SYKFRISK: Det er et av ordene Christine Koht bruker for å beskrive seg selv nå.

Ikke bare kreften i seg selv har tæret på, men også bivirkningene av behandlingen. Koht tilbrakt over ett år sammenhengende på sykehus og vært i koma flere ganger.

Hasteinnleggelsene har vært hyppige.

– Hvor frisk er du nå, og hvordan står det til med kroppen?

– Jeg er fri for kreft, men går til kontroll hver tredje måned. Det er like skummelt hver gang. Jeg blir veldig lettet, men så er det ikke så lenge til neste kontroll.

– Hvor stort og realistisk er håpet ditt nå om et langt liv?

– Jeg har ikke det. Det er ikke selvsagt at jeg skal leve lenge, eller at Pernille skal det. Det kan skje. Eller ikke.

Koht anslår at hun har ti prosent av energien hun hadde før. Men kalenderen er fortsatt full, nå av helseavtaler, selv om det er lenger mellom akuttinnleggelsene.

Hun sover helst til klokken 11 og er selektiv med sosiale avtaler.

– Fest for meg er veldig små møter. Men jeg var overlykkelig over å få være med i Pride-toget og møte Jonas Gahr Støre, sier hun om paraden i forrige måned:

Det var føflekkreft i slimhinnene som brått satte Koht ut av spill før jul 2018. Siden har hele Norge fulgt berg-og-dal-banen av en sykdomsprosess. I den nye boken får man innblikk i det aller mest intime.

– Det er mye som kan være fornedrende når man er hjelpeløs, og det handler overraskende mye om bæsj på sykehus, vi ligger jo rett ut. Da gjelder det å ta det med humør.

Mens «Kohts bok» fra 2020 handler om Kohts tidvis dramatiske liv frem til bråstoppen, blir det nå detaljerte skildringer av å leve med døden hengende over skulderen. Men også om håp.

Koht er opptatt av ikke å skjønnmale.

– Livet er ikke sånn at man etter en grusom opplevelse, bare er ferdig og er blitt klok og nyter hvert øyeblikk. Jeg er ikke enten frisk eller syk, men sykfrisk og sterksvak, sier Koht.

BOK: Christine Koht og Pernille Rygg har skrevet sammen. Her i Gyldendal-huset i Oslo.

I juni fikk Koht det som da så ut som en dårlig nyhet. Legen fant en svulst i halsen.

– Det ser ut som kreft, og legene kan ikke forklare hvorfor det ikke er det, så de river ut små biter og sjekker dem. Hele halsen min er full av arr. Det er egentlig et eller annet sånt hele tiden, føtter, øyne, CT, koloskopi. Det er en busy jobb å være syk. Forskjellen er at det jeg har nå, er plager og ikke akutt og farlig.

Blant bivirkningene Koht sliter med, er nevropatiske smerter. Hun ramser også opp posttraumatisk stress, angst, fobier, kronisk tretthet og magesmerter.

– Kroppen er fremdeles preget av kortisonet, med masse strekkmerker og den rare magen. Jeg har gått ned 30 kilo, og det er jeg skikkelig stolt av, sier 55-åringen.

FØR: Christine Koht hjemme i Tønsberg i 2019, etter å ha blitt skrevet ut etter 15 måneder på sykehus.

Koht forteller at det var hardt å kvitte seg med selvforakt og skam knyttet til vektøkningen.

– Det er det ingen slankeprogrammer som bryr seg om. De bryr seg bare om salat. Men det handler ikke om salat, ikke bare i hvert fall. Det handler om følelser, og det er hardt arbeid. Men det hjelper å le.

Koht mener samfunnet har mye forakt for tykke mennesker.

– Vi tenker utrolig stygt om dem og skammer oss ikke for det. Tjukke folk tenker stygt om seg selv også, og det må vekk.

Info Fakta: Christine Koht (55): Utdannet lærer, men kjent som komiker og programleder.

Startet karrieren i radiOrakel og begynte i NRK Radio i 1997.

Kjent for bl.a. «Koht vs. J-Diva», «Koht i kommunen», «Jan Johansen – jakten på den norske mannen» og «Koht og kidsa».

Også kjent som standupkomiker, bl.a. med «Koht på scenen».

Fått flere priser, som to Gullruten-statuetter for beste programleder, Neshornprisen og «Årets navn» i VG.

Gift med Pernille Rygg (59).

Bor i Tønsberg.

Aktuell med boken «Dødsfrisk». Vis mer

Koht fleiper om at hun er glad hun allerede er gift.

– Jeg tror ikke jeg hadde hatt det så stas på Tinder, for kroppen min er veldig rar. Hvis jeg skulle datet noen, måtte vi brukt blendingsgardiner. Jeg har kjempe-grevinneheng og utrolig lange pupper, sier hun.

– Men når jeg klager over den rare kroppen min til Pernille, svarer hun: «Det er resultatet av det som reddet livet ditt. Så den er helt fin».

KJÆRLIG: Pernille Rygg og Christine Koht holder sammen i tykt og tynt.

De to har vært et par i 32 år og giftet seg i 2013.

Koht er opptatt av å rose støtteapparatet som har fulgt henne gjennom prosessen – leger, mamma, familie og venner. Og spesielt kona.

Pernille Rygg på sin side er imponert over hvordan Koht har taklet alle smertene og plagene etter at hun kom ut fra sykehuset.

– Det er jo en minst like tøff kamp, for den gjør hun mest alene. Christine er veldig besluttsom og lojal mot behandlingsopplegg. Hun gjør det hun skal, og er noen ganger for hard mot seg selv.

Underveis i bokskrivingen har Rygg innsett hvor mye Koht har spart henne for av smerter og redsel.

– Det var sterkt. Men det gikk jo begge veier. Jeg fortalte heller ikke henne at jeg visste hvor liten sjanse det var for at hun skulle overleve.

Et av de store høydepunktene for Koht nå, er at hun kan kjøre bil igjen – for første gang på tre og et halvt år.

– Jeg var litt redd for at jeg ikke kunne det lenger, men det var som silke. For en frihet, for en fryd! Jeg har aldri hatt det så deilig i bil noen gang.

Men først måtte Koht gjennom en omfattende avvenningsprosess.

– Du kan ikke kjøre bil med opioider, altså. Så jeg fikk hjelp av smerteklinikken på Ullevål til å slutte med dem, sier hun om medikamentene som var nødvendige da hun hadde det som verst.

– Nedtrappingen var utrolig smertefull. Men den herligste motivasjonen var at jeg i den andre enden kunne kjøre bil.

DELER: Christine Koht filmer en selfiehilsen til følgerne i sosiale medier.

I boken sier Koht at «sykdommen, døden, fornedrelsen og smertene ikke skal vinne», men «les i filler». Fordi «latter trumfer skam».

– Dette er ikke noe å le av, sa mamma iblant, og da sa jeg – jo, det er det. Det gjelder å le når noe er helt forferdelig vondt og ydmykende. Men mange tror at jeg overlevde på godt humør eller fordi jeg liksom er sterk, men det er mange glade som dør. Du overlever ikke på styrke eller humør.

Også Koht har kjent på bitterhet, selv om hun i boken beskriver det som «en ussel følelse».

– Jeg har grunn til å være både sentimental og bitter, men det er bare følelser alle er enige om er nedrige. Best å skrive om det å få det ut av seg.

Medlidenhet vil hun ikke ha. For det er «redselsfullt og bør forbys».

– Jeg tror alle syke synes det. Medlidenhet blir du knekt av, da kan du bare gi opp. «Stakkars deg som ligger langt der nede. Her oppe er jeg og kan synes synd på deg». Det går ikke.

Koht elsker at folk på gaten kommer bort og hilser. Og hun er overveldet over responsen i sosiale medier.

– Jeg er helt ør av takknemlighet. Vi skal være dødelige skikkelig lenge, og jeg liker jo å prate. Det gjelder å benytte sjansen. Det er nå jeg kan si at jeg er glad i deg, ikke sant? Ikke spare det til begravelsen.

Også kona nyter de gode dagene. Det Rygg ønsker seg mest i tiden fremover, er stabilitet. Hun er fortsatt på alerten og passer på.

– Det har ristet så veldig noen år nå. Jeg tror ikke noen av oss håper på veldig store ting. Det har vært hardt, og egentlig litt for hardt til at vi liksom har så mye overlever-stolthet. Vi er litt for slitne ennå. Men veldig sammensveiset, selvfølgelig. Vi vet at vi kan tåle skikkelig mye juling.