BARNESTJERNE: Tom Felton slo gjennom som 14-åring i rollen som Draco Malfoy i «Harry Potter»-filmene.

«Harry Potter»-stjerne: Rømte fra rehab

Han ble verdensberømt i rollen som Draco Malfoy i «Harry Potter». Nå åpner Tom Felton (35) opp om rusproblemer og psykiske lidelser.

Publisert: Nå nettopp

Bak kulissene slet «Harry-Potter»-skuespilleren med alkoholproblemer og ble tvunget til å søke hjelp. Det forteller han i sin nye selvbiografi «Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard», ifølge People.

Som 14-åring slo Tom Felton gjennom i rollen som den slemme Draco Malfoy i «Harry Potter»-filmene. Men den lovende karrieren begynte etter hvert å bære preg av store alkoholproblemer, skriver Aftonbladet.

Felton gikk fra å være lite interessert i alkohol til å drikke hardt i siste del av 20-årene, skriver han.

«Men alkoholen var ikke problemet, det var symptomet», sier Felton i boken. Han forsto senere at det var den mentale helsen som var problemet.

Barnestjernen begynte etter hvert også med narkotika, og til slutt ble manageren, hans daværende kjæreste og agenter så bekymret at de krevde at han søkte hjelp.

Felton ble innlagt på rusrehabilitering i Malibu, men rømte etter mindre enn et døgn. Senere ble han innlagt igjen, men denne gangen måtte han dra etter å ha blitt funnet på rommet til en jente.

Da han fikk hunden Willow, trodde han vendepunktet hadde kommet, men problemene kom tilbake. Til slutt oppsøkte han rehabilitering av egen fri vilje.

«Da jeg innrømmet for meg selv at jeg trengte hjelp, var et viktig øyeblikk. Jeg er ikke lenger flau over at jeg måtte rekke hånden i været og si: Jeg har det ikke bra», skriver Felton, ifølge People.

Han sier at han nå ønsker å gjøre det han kan for å få andre til å tørre å be om hjelp: «Jeg tror vi alle trenger det på en eller annen måte, så hvorfor skulle det ikke være naturlig å snakke åpent om hvordan vi har det?», oppfordrer han.