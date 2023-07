REALITYSTJERNE: Kylie Jenner har bygget seg en karriere gjennom deltagelse i TV-serier og i sosiale medier. Her på den rød løperen til Met-gallaen i mai.

Kylie Jenner avkrefter ansiktsoperasjoner: − Jeg har bare tatt fillers

Kylie Jenner (25) tar et oppgjør med det hun mener er den største misforståelsen mange har om hennes selvtillit, og avkrefter å ha vært et usikkert barn.

– Jeg kan huske å ha vært det mest selvsikre barnet i rommet, sier Kylie Jenner i den nyeste episoden av TV-serien «The Kardashians».

Søstrene Khloé Kardashian (39), Kourtney Kardashian Barker (44) og Jenner åpner opp om presset de har følt på opp gjennom årene – om å være perfekt.

25-åringen forklarer at det er normalt å føle på usikkerhet iblant, men at mange har gjort seg opp meninger om hennes selvtillit som ikke stemmer.

– Jeg har alltid elsket meg selv. Jeg elsker fortsatt meg selv – og en av de største misforståelsene om meg er at jeg var dette usikre barnet og at jeg har gjort så mange operasjoner for å endre på hele ansiktet mitt, noe som ikke er sant, sier hun og legger til:

– Jeg har bare tatt fillers fillersFillers er en gele som sprøytes inn i huden for å behandle rynker, gi fyldigere lepper og forme kinnbein og hake, ifølge NHI. .

MOR: Kylie Jenner og Travis Scott ble foreldre til Stormi i 2018.

Barndommen har likevel ikke bare vært en dans på roser for realitystjernen. Hun trekker frem å ha blitt kalt for «Dopey» – tegneseriefiguren «Minsten» fra filmen «Snehvit», av familien.

Selv hadde Jenner aldri tenkt over sine egne ører før søstrene kommenterte dem. Usikkerheten medførte blant annet at hun sjelden hadde håret oppsatt.

Etter å ha født datteren Stormi, som hun sier har de samme ørene, innså Jenner at hun elsker dem.

– Vi lever i en verden som er besatt av perfeksjon, sier søsteren Kourtney og legger til at hun har vokst opp med en mor, Kris Jenner, som har «pyntet og polert» søstrene.

– Jeg tror jeg er veldig bevisst med mine egne barn om å gi dem friheten til å uttrykke seg, og ikke legge så mye press på perfeksjonisme.

Se hvordan Kourtney offentliggjorde graviditeten i juni:

Jenner har tidligere blitt beskyldt for å manipulere bildene sine. Under MET-gallaen i 2019 ble hun også avslørt – og hadde da redigert inn en smalere midje.

Flere av Kardashian-søstrene har innrømmet å ha fikset på utseendet. Ifølge People har Khloé Kardashian blant annet bekreftet å ha tatt neseoperasjon.