UNNSKYLDER: Her er kongen sammen med dronning Silvia på Logården ved Stockholms slott under nasjonaldagen 6. juni 2020.

Svenskekongen beklager uttalelser etter stort intervju

Kong Carl Gustaf sa i en SVT-dokumentar at sønnen burde blitt tronarving. Nå beklager han uttalelsen.

Svenskekongen sa i SVT-dokumentaren «Sveriges siste kungar», at han ble skuffet da sønnen, Carl Phillip, ikke fikk bli konge.

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner og ble kritisert.

Torsdag la det svenske kongehuset ut en uttalelse på Facebook, hvor kong Carl Gustaf beklager uttalelsene.

– I høst fikk jeg ved to intervjuanledninger spørsmål om endringen i arvefølgen 1980 til fordel for førstefødte – uavhengig av kjønn. Deretter delte jeg mine tanker om at prins Carl Philip i forbindelse med grunnlovsendring, med tilbakevirkende kraft mistet stillingen som kronprins.

– Det har gjort vondt når jeg i ettertid har sett kommentarer som hevder at jeg ikke står bak min datter, kronprinsesse Victoria, som Sveriges tronfølger, skriver svenskekongen.

TAR BLADET FRA MUNNEN: Kong Carl Gustav i Trondheim i 2020.

Da prins Carl Philip ble født i 1979, var han tiltenkt rollen som tronarving, men prosessen med å endre grunnloven var allerede i gang. 1. januar 1980 ble tronfølgen endret.

Dermed ble Carl Philips storesøster Victoria tronarving med tittelen kronprinsesse.

– Carl Philip ble født som kronprins, og jeg synes fortsatt at loven ikke kan endres med tilbakevirkende kraft, sa han i dokumentaren, ifølge NTB.

ENDRET GRUNNLOV: Den svenske og norske kongefamilien sammen under på Stockholms slott i sommer. Prins Carl Philip er nummer to til venstre, ved siden av sin søster kronprinsesse Victoria i hvit kjole.

I dag skriver kong Carl Gustaf dette om intervjuet, som er første gang han uttalelser om saken:

– Herved vil jeg derfor klargjøre at mine intervjusvar ikke skal oppfattes som kritikk mot den kvinnelige arverekken eller mot kronprinsesse Victoria.

– Den kvinnelige arverekken er en selvklarhet for meg. Kronprinsessen er min arvtaker. Hun er en ekstraordinær ressurs for meg, min familie og vårt land. Jeg er stolt av henne og hennes utrettelige arbeid for Sverige, skriver kongen.