Her er årets Maskorama-kostymer

Huldra, Zombien og Rabagasten er blant de oppsiktsvekkende kostymene i årets «Maskorama»-sesong.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NRK har lenge vært ordknappe rundt detaljer om den nye sesongen, men nå letter de på sløret.

– Det har vært totalt kaos i hele år, sier «maskemester» og sjefdesigner Kjell Nordström i en pressemelding.

De åtte nye maskene i den tredje sesongen er Dandy, Frøya, Huldra, Hytta, Rabagasten, Snøroboten, Ulven og Zombien, opplyser NRK. Konseptet går ut på at kjente personer gjemmer seg bak maskene, men ingen vet hvem de er.

Årets sesong starter 15. oktober på NRK, og vinneren avsløres i finalen allerede fem uker senere, 19. november.

Tidligere har det blitt kjent at det ene kostymet vil være Hytta, men først nå får seerne første titt.

Slik vil Hytta og resten av kostymene se ut (bruk piltastene i galleriet):

Ny vri

Programleder Silje Nordnes og detektivpanelet Nicolay Ramm, Jan Thomas og Marion Ravn returnerer i sine roller.

Men i år kommer det en ny vri. Det vil dukke opp en ny gjestedetektiv i hver episode, men det er foreløpig ikke kjent hvem de er.

Det eneste som har blitt sagt om gjestedetektivene, er at de vil ha erfaringer eller bakgrunner som kan bidra til enda flere gjetteforslag.

Går direkte

Også i år vil den norske utgaven av programmet gå direkte foran publikum. Nytt av året er derimot at innspillingssted er endret fra Lillestrøm til Nydalen i Oslo.

En rekke land som arrangerer «Maskorama», deriblant Sverige, har valgt en enklere gjennomføringsmodell, med forhåndsinnspilte opptredener.

NRK har tidligere forklart til VG at det er viktig for dem å kjøre alt direkte, selv om det gjør hemmelighetskremmeriet ekstra krevende.

I fjor var det Didrik Solli-Tangen, som skjulte seg bak Snømonsterets kostyme, som vant den andre sesongen av den norske utgaven.

I mai gikk de norske poptvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen av med seieren i den svenske versjonen av «Maskorama», «Masked Singer Sverige».

