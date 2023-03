Stian Blipp i juni 2021.

Stian Blipp møtte veggen: − En perfekt storm

2022 var et tøft år for Stian Blipp (33). – Nå tør jeg å si at det går bra.

Det sier han i begynnelsen av den ferske episoden av podkasten «Ida med hjertet i hånden» med Ida Fladen.

Men det sitter fremdeles litt langt inne å si at det går bra, forteller Blipp.

– Jeg er kanskje redd for å si at sånn «nei, nå går det kjempebra» – overfor meg selv, redd for å jinxe det, og jeg tror jeg kanskje er redd for å si det til de rundt meg, at det på en måte skal gi en falsk forhåpning.

I fjor høst åpnet Blipp opp om at han hadde møtt veggen.

I november avlyste komikeren og programlederen alle show han skulle ha før jul.

– Det var tomt på tanken, sa han den gang.

I desember fortalte han til VG at han for første gang i livet måtte finne «den tålmodigheten» og akseptere at dette kunne komme til å ta litt tid.

I onsdagens episode av «Ida med hjertet i hånden» snakker han ut om året 2022, som han selv beskriver som «en bøtte med dritt, sånn mentalt sett».

– Jeg valgte å gå ned i dritten ganske kjapt. Etter hvert skjønte jeg hva som var i veien. Så gikk jeg ganske raskt til psykolog og så videre, til personer som kunne hjelpe meg å gjøre det, det dype arbeidet da, med meg selv. For jeg tenkte sånn at det vil jeg bare gjøre med en gang, jeg vet at det gjør vondt, men jeg vil heller det enn at det går noe videre, sier Blipp i episoden.

– Overbelastende

Han forteller at han ikke ville se hva som var på neste stasjon.

– Nå har jeg kollapset, nå har jeg gjort ditt, nå har jeg fått panikkangst, nå har jeg fått alle disse tingene.

– Så det stopper her.

Blipp er åpen om at det var en hektisk tid da han fikk sitt andre barn. Samtidig som det var en heseblesende periode, med lite søvn, regulerte ikke Blipp sitt eget liv i noen særlig grad etter han ble far.

– Annet enn at jeg alltid har vært der, men liksom trent like mye, sovet like lite, passet like lite på kostholdet mitt, alt mulig, sier Blipp.

– Samme gjorde jeg da jeg fikk to. Det var liksom bare å fortsette på samme greiene. Det gikk ikke. Mye av det er jo rent overbelastende.

Han begynte også å reflektere over livet sitt på en måte han ikke hadde gjort før – om livet han startet på nytt da han flyttet hjemmefra, om å ha fem jobber, lite søvn og «hei hvor det går». Han forteller at det til slutt stopper opp, og «da kommer det som man eventuelt har rømt fra».

Blipp vil ikke gå nærmere inn på sin egen oppvekst.

– Psykisk utmattet

– I stede for å være han stakkars fyren, ville jeg nok heller være han fyren som klarte alt og som var usårbar, sier komikeren.

– Jo, han er veldig, veldig sterk. Men likevel er det en del av sjelen og psyken din. Du har ikke lappet han sammen. Han holder seg bare sammen med litt stifter. Han kommer til å sprekke igjen.

Han beskriver at han ikke klarte å bearbeide alt som kom til ham – både den hektiske voksentiden, men også ting fra fortiden.

– Veldig mange av disse tingene har jeg jobbet jævlig hardt med.

Men før det så var det bare «et shitshow av følelser», sier Blipp.

– Hvorfor har jeg det så jævlig? Hva er det som skjer med meg? Hvorfor er jeg alltid lei meg? Alle de tingene der.

– Det var som sagt en perfekt storm. Jeg ble fysisk utmattet, psykisk utmattet, fikk denne triggeren som røsket opp i gamle sår. Alt skjedde samtidig. Det var tungt.

Mot slutten av episoden forteller Blipp at han har begynt å jobbe med å respektere seg selv.

– Jeg har alltid vært helt jævlig dårlig med meg selv. Spist dårlig, sovet dårlig, trent mye for å overkompensere, takket ja til alt fordi jeg har ikke lyst til å skuffe folk. Jeg har lyst til å være likt. Jeg har lyst til at folk skal trenge meg. Alt mulig, sier han.

– Men nå, det er ikke sånn at den er bare kommet nå, men det er noe som jeg på en måte hele tiden jobber med hver dag. Det er sånn å elske å ha den respekten for seg selv, uansett hvor floskel det høres ut som, så er det det viktigste jeg har lært.

Info Trenger du noen å snakke med? Mental helse: Ring eller chat med oss. Tlf.: 116 123 chat: sidetmedord.no

«Kors på halsen» fra Røde Kors for barn og unge opp til 18 år. Telefon og chat. Tel: 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Alarmtelefonen for barn og unge : Chat og telefon: 116 111. Vis mer

