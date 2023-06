Her er Viggo Venn hjemme i Norge etter brakseieren i Storbritannia: − Fantastisk

GARDERMOEN (VG) «Britain’s Got Talent»-vinneren Viggo Venn (34) landet litt før kl 19 torsdag.

Artikkelen oppdateres.

Følg VGTVs direktesending øverst i artikkelen.

Europas nye kjendisklovn danset en drøy halv time senere ut i ankomsthallen på flyplassen, 40 minutter etter skjema, på grunn av flyforsinkelse.

– Det er helt fantastisk! sprudlet Viggo til pressen.

– De kan vente vest og fest, sa han om hva de norske publikummerne kan vente seg fremover.

Viggo Venn hadde tidligere på ettermiddagen varslet alle sine 85.000 følgere på Instagram om at han skulle lande kl 18.15, og at han lovet å tilbringe én time i ankomsthallen for å «slå av en prat med alle i refleksvest».

– De skulle være her og hente meg, da, sa Viggo til VGTV, før kompisene var møtt opp.

Da VGTV ankom flyplassen var det kun et fåtall fans i refleksvest på plass.

Blir hentet

34-åringen informerte på forhånd at han skulle plukkes opp på flyplassen av komikervennene Lars Berrum (37) og Martin Beyer-Olsen (43). Viggo Venn har flere ganger vært gjest i duoens NRK-podkast «Berrum & Beyer snakker om greier».

Fire dager har gått siden Kongsberg-mannen gikk helt til topps i «Britain’s Got Talent». Siden har det gått slag i slag med opptredener, intervjuer og TV-besøk i London – der har for tiden har sin base.

Men nå er altså Viggo Venn hjemme på norsk jord. Førstkommende lørdag opptrer han nemlig under festivalen Humor OverOslo.

«BGT»-vinneren har klovneutdannelse fra den franske teaterskolen Ecole Philippe Gaulier. De siste syv årene har han turnert nær sammenhengende med show i USA, Australia og Europa – samt vunnet en rekke priser.

Nå er han i tillegg blitt superstjerne så å si over natten. Ikke bare har berømmelsen gjort et solid hopp – nordmannen er med TV-seieren 3,4 millioner kroner rikere.

6. juli skal han opptre for bysbarna i Kongsberg under Jazzfestivalen.