ORKER IKKE NY RUNDE: Amber Heard åpner seg i et lengre innlegg på Instagram og skriver blant annet at hun har mistet tiltro til det amerikanske rettssystemet.

Amber Heard inngår forlik med eksmannen

Skuespilleren sier hun har inngått forlik med sin eksmann Johnny Depp, og begrunner det med at hun ikke takler en ny runde i retten.

«Etter mange overveielser har jeg kommet frem til en vanskelig beslutning om å inngå forlik i ærekrenkelsessaken mot meg av min eksmann i Virginia» skriver Heard i et innlegg på Instagram.

1. juni avgjorde en jury i Virginia at Amber Heard har gjort seg skyldig i å ærekrenke sin eksmann Johnny Depp. Depp vant dermed frem med sitt søksmål, og Heard ble pålagt å betale Depp over 82 millioner kroner.

Heard har lenge varslet at hun skal anke dommen, og for to uker siden leverte hun inn søknaden formelt.

Nå har hun derimot avsluttet saken utenfor rettslokalene.

«Selv om anken ville gått gjennom, ville det beste utfallet ha vært en ny rettssak der en ny jury må vurdere bevisene. Jeg kan rett og slett ikke gå gjennom det for tredje gang.» skriver Heard på Instagram.

TMZ hevder at Heard skal betale 1 million dollar – nesten 10 millioner norske kroner - som en del av forliket. Ifølge nettavisen vil dette være penger fra hennes forsikringsselskap, og ikke hennes egen lomme.

«Det er viktig for meg å si at jeg aldri valgte dette. Jeg forsvarer min sannhet og ved å gjøre det er livet som jeg kjenner det ødelagt» skriver Heard på Instagram.

I Instagramposten skriver Heard at hun mistet sin tiltro til det amerikanske rettssystemet.

«I for mange år har jeg vært i en vanskelig og kostbar rettsprosess, som har vist seg ute av stand til å beskytte meg og min ytringsfrihet. Jeg har ikke råd til å risikere en umulig regning – en som ikke bare er økonomisk, men også psykologisk, fysisk og følelsesmessig»