Kong Charles til Sør-Afrikas president: − Vi må innrømme de feilene

Kong Charles (74) snakket om «dyp sorg» da han tok imot president Cyril Ramaphosa (70) på Buckingham Palace tirsdag.

Kong Charles arrangerer denne uken sitt første statsbesøk etter at han ble regent i september.

Under den høytidelige gallamiddagen på Buckingham Palace, holdt den ferske monarken en tale som får mye oppmerksomhet.

Kong Charles benyttet anledningen til å snakke om den svært betente historien fra 1795, da Storbritannia koloniserte Sør-Afrika.

– Deler av den historien frembringer dyp sorg, sa kongen om tiden som kolonimakt.

– Vi må innrømme de feilene som har formet fortiden vår, dersom vi skal kunne åpne opp for kraften i vår felles fremtid, uttalte Charles, ifølge BBC.

Kong Charles snakket også varmt om forbindelsene mellom Sør-Afrika og Storbritannia i dag, om handelspolitikk og fremtidsvisjoner – men også om klimautfordringene.

Charles viet også deler av talen til avdøde president Nelson Mandela, som han hyllet for å ha hjulpet nasjonen sin på veien mot demokratiet.

Cyril Ramaphosa på sin side fremhevet også det gode, mangeårige forholdet mellom den avdøde presidenten og den avdøde dronningen.

Varm velkomst

Sør-Afrikas president ble møtt av en stor velkomstseremoni i London tirsdag, med storstilt militærparade med 200 hester og tusenvis av soldater ved Green Park.

Statsbesøket var planlagt før dronning Elizabeths bortgang. Formålet med visitten er å styrke båndene mellom nasjonene. Det er hele 12 år siden Storbritannias sist hadde statsbesøk fra Sør-Afrika, da var det president Jacob Zuma (80) som tok turen.

Etter dronningens død 8. september snakket VG med den kenyanske forfatteren Shailja Patel (52), som blant annet har skrevet en bok om volden det britiske imperiet sto for i landet hennes.

Patel uttalte at hun ikke sørget over dronningens bortgang, fordi hun minnes dronning Elizabeth «som overhodet av et brutalt og grådig imperium som plyndret verden og påførte massedød og lidelse rundt om på kloden».

I mars i år kommenterte også prins William (40) det han beskrev som «en evig skamplett».

– Slaveriet var avskyelig. Det skulle aldri ha skjedd, uttalte prinsen.

