SELFIE: Kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon møtte UNDP-representanter i mangroveskogene i Kenya onsdag.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria fikk hatter i Kenya

Kronprinsesse Victoria (45) og kronprins Haakon (49) har besøkt mangroveskogene og fått gaver. Torsdag runder de av oppholdet.

De to tronarvingene er på en tre dagers visitt i regi av FNs utviklingsprogram UNDP, og onsdag sto både treplanting og festmiddag på programmet.

Tidlig på dagen tok Haakon og Victoria turen til et mangroveprosjekt i Gazi i Kvale, helt sør i Kenya. Der fikk en dresskledd kronprins utlevert spade før han ble satt i sving med treplanting.

GRAVEARBEID: Kronprinsen i aksjon.

Både Haakon og Victoria fikk overrakt flere gaver fra de lokale som var møtt frem.

Blant annet ble både kronprinsen og den svenske kronprinsessen utstyrt med stråhatter og sjal.

HATT: kronprins Haakon smilte bredt.

Kenya har forpliktet seg til vern mangroveskog som en del av sitt bidrag under Parisavtalen.

Mangroveskogene er en viktig del av økosystemet og bidrar til biologisk mangfold.

De kongelige ble tatt imot av guvernør Fatuma Achani, én av syv kvinnelige guvernører i Kenya og den første i Kwale.

HATTEFIN: Kronprinsesse Victoria.

Onsdag kveld fløy kronprinsen og kronprinsessen tilbake til Nairobi, der de har sin base under oppholdet. Der inviterte UNDP til høytidelig middag på Trademark Hotel.

Da de kongelige ankom hotellet, vistes EM-kampen mellom Spania og Kroatia på storskjerm, og svenske DAM skriver at Haakon raskt sjekket stillingen, som da var 5–0 til Spania.

Kronprinsessen var for anledningen iført en grønn og lilla kjolekreasjon med den ene skulderen bar. Haakon bar mørk dress, og et slips som matchet Victorias habitt.

FOTBALLKAMP: Kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon på vei inn på hotellet i Nairobi, der Fotball-VM også ble tilbudt gjestene.

Det skal ha vært 30 inviterte gjester til middagen med de tronarvingene.

Siste dag

Torsdag runder Haakon og Victoria av utenlandsbesøket ved å delta på en næringslivskonferanse, der samarbeid og innovasjon er nøkkelord.

På det norske kongehusets nettsider står det at besøket løfter frem Kenyas innsats i kampen for miljø og klima gjennom å fokusere på resirkulering av plastavfall og arbeidet for å bevare og utvide viktig mangroveskog i samarbeid med FNs utviklingsprogram.

AVRUNDING: Kronprinsesse Victoria og kronprins Haakon på konferanse i Nairobi torsdag.

Tidligere under oppholdet har Victoria og Haakon besøkt en søppelplass og et avfallsanlegg. Der snakket de med avfallsplukkere som lever av å samle inn, sortere og resirkulere plastavfall som ellers ville endt i naturen.

De kongelige har også vært med på poolparty.

ROSA: Kronprinsesse Victoria i fargesprakende kjole.

GAVE: Kronprins Haakon med sjalet han fikk overrakt av guvernøren i Kwale.

Fikk du med deg? Kronprins Haakon kommenterer at prinsesse Märtha ikke lenger skal representere kongehuset: