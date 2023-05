Marion Ravn (39) er gravid

Artisten røper gladnyheten i en video på Instagram lørdag kveld.

Saken oppdateres.

Videoen starter med et klipp av Rihannas graviditetsannonsering under Super Bowl – før den viser klipp av Marion Ravn med gravidmagen.

«Rihanna på Superbowl VS Marion i Steinkjer», skriver hun:

Marion Ravn har tidligere fortalt at hun fikk match på første Tinder-date – noe som førte til hennes «gladeste plate hittil i karrieren».

Under en Lindmo-sending i februar innrømte hun at møtet med sin «HMS-sjef» – som hun kaller samboeren – hadde stor innvirkning på hennes siste plate «Ti ville hester».

– Han har rett og slett fått meg til å skrive glade sanger. Og jeg har alltid ønsket å skrive sanger når jeg har det bra, for det har alltid vært motsatt. Den forrige platen var mer nedpå, mens denne gangen er det mye mer positivt, mange glade akkorder, sier hun.

Tinder-historien snakket hun først om under «Hver gang vi møtes: Jubileum» i 2020. Der fortalte hun også at hun hadde gjennomgått et samlivsbrudd på våren samme år.

