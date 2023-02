MØTTE KJÆRESTEN PÅ INSTA: Det startet med en DM for Emma Chamberlain, her fotografert på moteuken i Paris høsten 2022.

Emma Chamberlain åpner opp om kjæresten

Hun var med i musikkvideoen hans i fjor, men har aldri kommentert forholdet før nå.

I et stort intervju med magasinet GQ åpner influencer Emma Chamberlain (21) og kjæresten Tucker Pillsbury (25) opp om forholdet.

Pillsbury omtales som en fremadstormende artist og låtskriver, under artistnavnet Role Model.

Det var i musikkvideoen til låten «neverletyougo» at Chamberlain dukket opp første gang.

– Faren min pleier å si at Tucker og jeg hadde en «soft launch», «soft launch», Uttrykket «soft launch» brukes når et produkt, en tjeneste eller en virksomhet gjøres tilgjengelig eller åpnes for første gang, men først for et begrenset antall personer. Kan oversettes til «myk lansering».sier influenceren til magasinet.

Slo gjennom på YouTube

Emma Chamberlain har 12 millioner følgere på YouTube, hvor hun legger ut lite høytidelige videoer av seg selv og viser et ærlig innblikk i hverdagen.

I tillegg har hun over 16 millioner følgere på Instagram.

Hun slo gjennom allerede som 16-åring på YouTube, og droppet ut av skolen for å satse på karrieren.

Fra tidlig i forholdet ble paret enige om at de ønsket å holde det privat, men ikke hemmelig at de var kjærester, kommer det fram i GQ-intervjuet.

Nå ønsker de ikke lenger å være like nedtonet. Chamberlain forteller at hun ikke synes det var noe gøy å holde alt for seg selv.

– Og livet handler om å ha det gøy, sier hun.

Intervjuet er altså den store lanseringen av forholdet.

De to skal ha hatt noen felles venner, men forholdet startet slik det ofte gjør i 2023:

Tucker slidet inn i Emmas DMs.

Altså: Han sendte henne en direktemelding på Instagram.

I meldingen skal han ha sagt at hun hadde antrekk hun hadde delt på plattformen var «fire», slang for hett, ifølge GQ.

Tucker selv sier at han falt for henne den første dagen han lastet ned TikTok. Mens han scrollet nedover «for you-page» fikk han opp en video av Chamberlain, og ble umiddelbart betatt.